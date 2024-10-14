Проти України на полі бою воює ще одна країна, – майор ЗСУ

Поки союзники України не поспішають надавати ЗСУ всю необхідну зброю, Росія шукає терористичних союзників по всьому світу. Подекуди їй це вдалося.

Майор ЗСУ Ігор Чечеринда для 24 Каналу розповів, хто допомагає Росії на полі бою та як цьому протистояти.

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Як КНДР допомагає Кремлю

Досі Росії вдавалося домовлятися з тоталітарними країнами про купівлю зброї. Втім нещодавно з’явилася інформація, що разом з російськими окупантами на полі бою з’явився особовий склад військ північної Кореї.

Спочатку Північна Корея передала свої неточні балістичні ракети KN-23. 4 жовтня 2024 року з’явилася інформація, що внаслідок ракетного удару на Донеччині загинуло шестеро військових з КНДР, яких відправили допомогти росіянам в освоєнні північнокорейської зброї.

Фактично Україна бореться вже не тільки проти Росії, в цей союз ввійшла ще одна країна. Отже, допомога Україні має бути суттєво збільшена, бо ми воюємо не проти однієї, а проти двох диктатур,

– наголосив військовослужбовець.

Західним союзникам України, зважаючи на це, варто прискорити темпи постачання зброї українській армії, яка захищає всю європейську демократію, а також надати необхідні дозволи на удари по території Росії.