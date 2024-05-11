Де саме зараз тривають бої на Харківщині: показуємо всі села на карті

Вранці 10 травня росіяни перейшли в контрнаступ на Харківщині. У вечірньому зверненні 11 травня Володимир Зеленський назвав населені пункти, де зараз тривають наші оборонні операції.

Так, президент розповів, в яких населених пунктах зараз тривають наші оборонні операції. 24 Канал показує їх на карті.

Зверніть увагу Безперервні бої, обстріли Вовчанська та евакуація : що відбувається на Харківському напрямку

Де тривають оборонні операції на Харківщині

Глава держави зазначив, що йдеться про прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію.

Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукянці, Гатище, Плетенівка,

– заявив Володимир Зеленський.

Стрілеча

Село Стрілеча розташоване біля вершини річки Харків, у Липецькій сільській громаді Харківського району Харківської області. Його площа складає 1,4 кілометра квадратних. За даними Вікіпедії, населення – близько 1600 осіб.

Це насалений пункт на лівому березі річки Харків, вище за течією примикає державний кордон з Росією, нижче за течією – Трав'янське водосховище. На відстані 5 кілометрів розташоване село Глибоке, на протилежному березі — село Журавлівка (Бєлгородська область).

Тут розташований пункт контролю через державний кордон з Росією Стрілеча — Журавлівка.

Стрілеча на карті:

Красне

Красне – село у складі Липецької громади Харківського району Харківської області. За даними Вікіпедії, населення – 20 осіб. Площа села 0,2 кілометра квадратних.

Цей населений пункт розташований між річкою Липець і Трав'янським водосховищем. На відстані 1 кілометра – село Мороховець. За 3 кілометри від Красного кордон з Росією.

Красне на карті:

Мороховець

Мороховець також у складі Липецької громади Харківського району Харківської області. Населення – 44 осіб. Площа – 0,3 кілометра квадратних.

Це село розташоване біля витоків безіменного струмка, що пересихає, який через 4 кілометри впадає в річку Липець. На відстані до 1 кілометра розташовані села Олійникове та Красне. За 4 кілометри – кордон з Росією.

Мороховець на карті:

Олійникове

Наші оборонні операції також тривають в селі Олійникове. Цей населений пункт розташований на відстані 1,5 кілометра від річки Липець (правий берег), 1 кілометра від Мороховця, 3 кілометрів від Лук'янців. За 4 кілометри – кордон з Росією.

Населення, за даними Вікіпедії, 8 осіб. Площа села 0,02 кілометра квадратних.

Олійникове на карті:

Лук'янці

Неподалік Олійникового село Лук'янці. Воно також у складі Липецької громади Харківського району Харківської області. Населення, за даними Вікіпедії, близько 1200 осіб.

Село Лук'янці розташоване на лівому березі річки Липець. Площа 0,61 кілометра квадратних.

Лук'янці на карті:

Гатище

Гатище — село у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області. Населення, за даними Вікіпедії, близько 500 осіб. Площа – 0,109 кілометра квадратних.

Це село розташоване на лівому березі річки Сіверський Донець в місці впадання в неї річки Вовча. Вище за течією річки Вовча за 2 кілометри місто Вовчанськ.

Гатище на карті:

Плетенівка

Плетенівка — село (до 2012 року селище) у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області, Населення, за даними Вікіпедії, близько 120 осіб. Площа – 1,026 кілометра квадратних.

Цей населений пункт розташований майже за 5 кілометрів від центру громади, з яким сполучене автошляхом Т 2108, а ще за 2 кілометри від кордону з Росією.

У Плетенівці пункт контролю через державний кордон з країною-агресором Плетенівка – Шебекіно.

Плетенівка на карті: