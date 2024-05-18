Перша була на Харківщині: Зеленський заявив, що наступ ворога може складатися з кількох хвиль

Російські війська розпочали наступальну операцію на Харківщині 10 травня 2024 року. Володимир Зеленський заявив, що це була лише перша хвиля ворожого наступу.

За оцінкою AFP, яка ґрунтується на даних Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися більше ніж на 278 квадратних кілометрів у своєму наступі на Харківщину. Це найбільший успіх росіян за півтора року.

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Хвилі наступу

За словами Зеленського, окупанти проникли на 5 – 10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські сили. В інтерв'ю Зеленський також заявив, що наступ ворожих військ "може складатися з кількох хвиль", перша з яких була на Харківщині.

Водночас голова держави додав, що ворога не можна недооцінювати.

Ми маємо бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їх перевага,

– сказав президент.

Щодо захоплення Харкова Зеленській відповів, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

Вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго боротися,

– сказав український голова.

Що натепер відбувається на Харківщині

Росія 10 травня розпочала новий наступ у Харківській області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що ворог мав почати його пізніше. За його словами, противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів та змусив нас залучити резерви.

Буданов вважає, що головна мета наступу на Харківщину – створити хаос і паніку для того, щоб змусити наші угруповання відходити на східних напрямках та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко припустив, що Росія має намір "торгуватися" за кошт захоплених населених пунктів Харківської області. Кремль хоче покласти їх на стіл переговорів в обмін на інші території.