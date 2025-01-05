"Серйозна карта в рукаві": як операція на Курщині впливає на політику

Початок Курської операції та нещодавня активність ЗСУ на Курщині не лише сіють паніку в Кремлі. Дії українських військових довели кілька важливих речей, які роблять Україну міцнішою на міжнародній політичній арені.

Партнери нашої країни розуміють, що наша держава стає сильним партнером. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що сила України є чи не найважливішим для майбутнього президента США Дональда Трампа.

Дивіться також Шість бригад – це значні сили: чи були готові росіяни до наступу ЗСУ на Курському напрямку

Політична успішність Курської операції

За словами політолога, успіхи українських військових у Курській області будуть транслювати європейським та західним партнерам певну кількість важливих моментів:

Україна готова до рішучих дій;

Україна є потужною державою з військового огляду;

Україна автоматизувала свій ВПК та зменшила залежність від партнерів.

Всі ці фактори демонструють, що наша країна є сильним партнером, на якого можна робити ставку. Особлива увага тут прикута саме до Трампа – він, як бізнесмен світового рівня, звик робити ставку лише на тих, хто виграє у будь-яких "перегонах".

Зараз Україна дуже чітко показує, що вона може виграти, може ефективно протистояти Росії і не просто відбиває постійні "м'ясні" штурми росіян, а готова воювати на території Росії, створюючи безпеково-буферну зону,

– наголосив він.

Ба більше, Владімір Путін не піде ні на які умови без звільнення території в Курській області. Курська операція – це своєрідний вірус в Росії, який поступово продовжує заражати весь "організм".

Поки Україна має цей плацдарм, Україна має "серйозну карту в рукаві",

– підкреслив Буряченко.

До речі, 5 січня ЗСУ активізувались на Курщині зі спробами контрнаступів. Крім того, в Курськ цього дня прилетіла "бавовна", місцеві жителі панікували та скаржились на "хороші" дрони.