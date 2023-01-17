Переоцінив можливості: Путін дав наказ захопити Донбас до березня

Владіміру Путіну вкрай необхідні хоч якісь перемоги. Він поставив дедлайн захоплення Донецької та Луганської областей, який видається вкрай нереалістичним.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За умови отримання Україною необхідної техніки, плани ворога залишаться нездійсненними, переконаний він.

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Українська розвідка повідомила, що Владімір Путін дав наказ захопити Донбас до березня Валєрію Герасимову, якого повторно призначили керувати війною в Україні.

Шанси окупантів

За словами Селезньова, російська окупаційна армія діє лінійно. Наказав Путін атакувати східний фланг російсько-українського фронту з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей – саме так вони й будуть вперто діяти.

Однак, зауважив експерт, виникає питання: "Якщо вони 4 місяці поспіль штурмували Бахмут без значних територіальних здобутків, якщо вони понад 10 місяців штурмували наші добре укріплені позиції в районі Авдіївки, в який спосіб зможуть за 1,5 – 2 місяці здолати український спротив на території Донецької та Луганської областей?".

Можливо, ті самі чмобіки, які зараз у росіян перебувають у резерві, знову підуть під наші кулі та снаряди. А потім Герасимов розведе руками: "У мене солдати закінчились – воювати нема ким",

– додав мовець.

Селезньов про плани Путіна захопити Донбас: дивитись відео

Україна дасть гідну відсіч

Селезньов припускає, що ситуація може погіршитися з огляду на погані погодні умови – росіяни отримають змогу більш активно використовувати бронетехніку. Але як тільки вони це починають робити, то кількість їхніх втрат зростає кратно, зауважив експерт.

Україні вистачить мужності та звитяги здійснювати оборону і проводити контрнаступ, питання стоїть лише за зброєю, наголосив Селезньов.

Будемо ми мати достатню кількість артилерійських стволів та відповідних боєприпасів до них, то будь-які намагання російської армії до березня виконати завдання Путіна, перетворяться на такий самий пшик, як і план захопити Київ за 3 доби,

— резюмував Селезньов.

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