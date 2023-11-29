"Друга армія світу" хоче захопити маленьке містечко, – Костенко про тиск росіян на Авдіївку

Авдіївка останніми тижнями залишається найгарячішою точкою фронту. За місто тривають запеклі бої, але ворог попри величезні втрати не полишає спроб його атакувати.

Народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко висловив думку 24 Каналу про те, що стратегічного значення Авдіївка не має. Проте для росіян конче потрібні будь-які успіхи на фронті.

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Політичне рішення

Навіть якщо українським силам доведеться вийти з міста, стратегічної поразки в цьому не буде. Головне, щоб наші захисники відійшли на підготовлені позиції.

Так само як ми відійшли з Бахмута та зайняли позиції на панівних висотах та зуміли добре побудувати оборону,

– пояснив Костенко.

Водночас для росіян Куп'янсько-Лиманський напрямок є стратегічно важливішим ніж Авдіївський. Успіхи на Куп'янсько-Лиманській ділянці фронту дозволять їм вийти на оперативні простори та поставлять під загрозу українські угруповання на Слов'янському та Краматорському напрямках.

Наступати на Авдіївку – це виключно політичне рішення. Росії потрібна перемога до кінця року та до президентських виборів Владіміра Путіна (вибори в Росії мають відбутися в березні 2024 року – 24 Канал),

– наголосив народний депутат.

Тоді як у російської армії останні "перемоги" були минулого року. А до цього – лише перегрупування під Харковом, коли росіяни втікали та кидали свою військову техніку, та під Херсоном. Після цього була "перемога" в Бахмуті, але це був "успіх" не російської армії, а ПВК "Вагнера".

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Потрібна "перемога"

"Путіну зараз потрібна якась "перемога", щоб підняти свій рейтинг. Тому що виходить, що "друга армія світу" хоче захопити маленьке містечко, щоб показати свою велич. Це дає розуміння, про сьогоднішні можливості російської армії", – зазначив Роман Костенко.

Водночас не варто применшувати потенціал росіян, адже він демонструє силу та міць української армії у протистоянні таким ресурсам, які має ворог.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Ворог продовжує атакувати Авдіївку, проте українські сили контролюють ситуацію в місті. Офіцер 59 ОМБр імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький також зазначив, що Авдіївський коксохім перебуває під контролем ЗСУ.

Також упродовж останніх тижнів окупанти активізувались в районі промзони. За словами, очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, на території промки йдуть запеклі бої, а тому неможливо стовідсотково стверджувати, контролюється вона ЗСУ чи ворогом.

Однак росіяни за півтора місяця боїв за Авдіївку просунулись лише на сотні метрів та не мають серйозного успіху на цьому напрямку.