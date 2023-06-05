Пригожин істерить, в ЗСУ є певні перемоги на Бахмутському напрямку, – військовий ЗСУ

Збройні Сили України мають деякі перемоги на Бахмутському напрямку. Тим часом глава ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин вже почав істерити.

Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов. Він зауважив, що українська армія трохи просунулася.

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"Ми трохи просунулися тут. З ночі до ранку є деякі перемоги. Істерика Пригожина вже, що ЗСУ в Берхівці. Це майже траса з Бахмута на Слов'янськ. Пригожин істерить – це вже добре", – розказав Сазонов.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що, зокрема, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ЗСУ рухаються доволі широким фронтом. За її словами,і займає панівні висоти. Натомість ворог обороняється, хоче утримати позиції. Маляр додала, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ ЗСУ, адже хочуть відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Військовослужбовець ЗСУ розказав, що глава ПВК "Вагнера" забрав найманців із міста. Частину з них він втратив при виході своїх військ.

"Там їх зустрічали й наші хлопці, які приходять на окуповану територію, й артилерія наша працювала", – розповів політолог.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

У місто зайшли російські десантники, мотострілецькі війська та нові підрозділи зеків, які мають контракти з міністерством оборони країни-агресорки. Також ворог туди направив мобілізованих із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Пригожин збрехав

Ватажок вагнерівців раніше заявляв, що його найманці нібито залишили південно-західні околиці Бахмута і там знову перебуває українська армія. Та він збрехав про це.

Частина міста залишалась під контролем ЗСУ. І вчора, і вночі, і позавчора,

– наголосив Кирило Сазонов.

Армієць зауважив, що батальйон та бригада ЗСУ, які там перебувають, міцно тримали позиції.

"Там постійні бої, постійні обстріли. Там пекло справжнє, але хлопці трималися. Якщо хлопці просунулися, це добре, але вони не залишали місто", – додав український захисник.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 3 червня повідомляла, що ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмута.

За словами Сазонова, такими заявами Євгєній Пригожин хоче показати, що його найманці "перемогли, захопили весь Бахмут, а потім пішли. І прийшла регулярна армія, яка не втрималася".

"Це – не правда. Вагнерівці не змогли захопити весь Бахмут. Наші втримали цю частинку міста", – сказав політолог.

Що відбувається на Бахмутському напрямку