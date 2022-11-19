Тягар боїв з правобережжя Дніпра перенесли в район Донбасу, – експерт пояснив перекидання військ

Після деокупації правобережної Херсонщини основний акцент бойових дій буде на Донбасі. Водночас для України поки не вигідно розпочинати бої на лівому березі Дніпра.

Вочевидь, що ЗСУ намагатимуться відбивати нові можливі удари ворога на лінії фронту. Про це 24 каналу розповів військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

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Експерт зазначив, що наразі спостерігається певна активізація противника в районі Бахмута.

Там і так було дуже гаряче, але очевидно, що туди прибули якісь додаткові підкріплення. Але не потрібно забувати, що вихід окупантів з правого берега Дніпра звільнив і значну частину наших підрозділів, яким потрібно утримувати лінію оборони на природній перепоні – широкому Дніпрі,

– пояснив оглядач.

За його словами, на Правобережжі можна залишити значно менші сили, ніж ті, які були до цього.

"Очевидно, що ці сили використають для парирування можливих ударів ворога. Безумовно, ситуація критичною від цього не стане. Тобто обидві сторони переносять тягар бойових дій з правобережжя Дніпра в район Донбасу", – додав аналітик.

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Ситуація на Лівобережжі

На думку Харука, в районі Херсона і вздовж Дніпра бойові дії розвиватимуться в напрямку обопільних артилерійських обстрілів-дуелей.

Росіяни не мають наміру форсувати Дніпро з переправою на правий берег, а нам особливого сенсу немає, тому що це призведе до великих втрат. Також для цього потрібні відповідні інженерні засоби. Безперечно, наші ССО та ДРГ будуть намагатися "кошмарити" ворога на лівому березі, через що вони й відсувають свої оборонні позиції далі від річки,

– підкреслив фахівець.

Він вказав, що також грає роль високий рівень ґрунтових вод на лівому березі Дніпра, що для росіян стало "відкриттям".

"Там окопи рити складно, позаяк їх відразу підтоплює. Тобто з точки зору логіки можливий наступ з Запоріжжя по лівому березі Дніпра, а ось форсування річки – це задача надто складна і потенційно дорога, за яку доведеться заплатити надто високу ціну. Не думаю, що наш Генштаб піде на таке", – резюмував оглядач.

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