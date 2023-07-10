Кадирівців розбили, росіян знищили: окупанти зазнають шалених втрат під Бахмутом
Джерело:"Атеш"
Партизани з руху "Атеш" розповіли, що російська армія має шалені втрати поблизу Бахмута. Так, колону кадирівців розбили біля українського міста-фортеці, а російських військових знищили ще на підході у Бахмут.
Водночас українські захисники мають значні успіхи на Бахмутському напрямку. В "Атеші" наголосили, що скоро варто очікувати гарних подій з міста-фортеці.
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Загарбники масово гинуть під Бахмутом
Один з агентів руху "Атеш", який наразі перебуває у складі російської армії, повідомляє, що кадирівських військових з "Ахмату" розбили на околицях Бахмуту.
Десятки вбитих та поранених. Вони біжать з позицій більше багатьох мобілізованих росіян,
– сказали в "Атеші".
Крім того, партизани зауважили, що разом з кадирівцями масово гинуть загарбники з 83 окремі десантно-штурмової, а також 57 і 72 окремих мотострілецьких бригад.
"Перебуваючи в загороджувальних загонах і посилаючи росіян у м'ясні штурми, вони (кадирівці – 24 Канал) відчували себе господарями Росії, але як все змінилося", – зауважили партизани.
Наостанок у русі опору наголосили, що Сили оборони України взяли місто-фортецю під свій вогневий контроль. Вони запевнили, що "розв'язка зовсім скоро".
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 10 липня розповів, що українські захисники ведуть запеклі бої поблизу Бахмута. За його словами, Сили оборони беруть місто у вогневий контроль.
- За кілька днів до цього повідомляли, що ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку. Зокрема, мовиться про звільнення території поблизу населеного пункту Кліщіївка.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що російська армія у Бахмуті фактично перебуває у пастці. Адже Збройні Сили максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід з міста. Тривають обстріли з обох сторін Бахмута.
- Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі. За останній тиждень Україна звільнила близько 4 квадратних кілометрів території біля міста-фортеці.