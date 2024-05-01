Майор ЗСУ сказав, яке місто на фронті критично важливо зараз втримати

Росія намагається всіма силами захопити Часів Яр. Якщо ЗСУ його не втримають, окупанти будуть мати переваги на лінії фронту Донбасу та захоплять наступні міста.

Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ Єгор Чечеринда, зауваживши, що місто обороняють не лише підрозділи Збройних Сил. Також він наголосив на важливості мобілізації для оборони Часового Яру.

Дивіться також Там пекло: на яких напрямках небезпечно активізувався ворог

Важливе місто

За словами майора ЗСУ, всі можливі підрозділи українського війська та спецпризначенці ГУР МО, які не зовсім до цього дотичні, перекинуті зараз до Часового Яру. Місто розташоване на висоті, тому росіянам досить складно його захопити. Часів Яр є ключем до північного Донбасу: Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ.

Критично важливо втримати Часів Яр, тому всі сили ЗСУ зараз зосереджені на захисті цього населеного пункту,

– підкреслив Чечеринда.

Часів Яр: дивіться на карті

Важливість мобілізації

На жаль, за словами майора ЗСУ, зараз ЗСУ біля Часового Яру є недостатньо укомплектовані військовими. Задовольнити цю проблему може мобілізація. В Києві відкрився рекрутинговий центр для українських добровольців, які хочуть іти до війська, "ловити" чоловіків з повістками там ніхто не буде.

"Доукомплектування мобілізаційного резерву має врятувати ситуацію на фронті. Зброя без людей воювати не зможе", – зазначив Чечеринда.

Часів Яр: останні новини

Росіяни за будь-яку ціну намагаються захопити Часів Яр. Для цього вони намагаються обійти місто по флангах через інші населені пункти.

Наступ росіян на місто дається дуже великою ціною, адже Часів Яр розташований на панівній висоті. Додаткові системи протиповітряної оборони, які з'являться після надання допомоги від США, можливо, дозволять збивати російські літаки, які випускають планерні бомби саме здалеку.

Вороги скидають на українське місто понад 10 керованих авіабомб за добу. Росіяни також застосовують бойові броньовані машини для піхоти та важкі танки.