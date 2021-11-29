Бойові дії будуть й у Чорному морі, – Кулеба про ймовірне вторгнення Росії

Очільник українського МЗС попередив про загрози у випадку масштабного вторгнення Росії. За словами Дмитра Кулеби, тоді бойові дії будуть й у Чорному морі.

Тож планами Кремля мають не лише Україна, але й Румунія та чорноморські партнери. Про це міністр закордонних справ заявив під час брифінгу 29 листопада.

Зверніть увагу Росія вже має успішний досвід, – генерал-лейтенант ЗСУ про напад взимку

Це спільна проблема, – Кулеба

За словами Кулеби, потенційна військова операція, організована Росією, передбачатиме й великий сегмент військових дій у Чорному морі. Саме тому Україна та її союзники мають зробити все можливе, аби стримати агресію з боку окупанта.

"Тому Румунія та інші чорноморські партнери повинні бути так само стурбовані планами Росії, як і Україна. І бути прихильні до стримування Росії, як і ми. Це спільна проблема", – наголосив посадовець.

Попередні заяви Кулеби

На думку Кулеби, Кремль розглядає вторгнення в Україну як одну з можливих альтернатив. За його словами, доказів ухваленого рішення, але цей сценарій – є "на столі" у російської влади.

є "на столі" у російської влади. При цьому, міністр переконаний, що досвіду ЗСУ вистачить, аби протистояти ворогу. Адже зараз військові підготовлені набагато краще, ніж у 2014 році, коли Росія розв'язала війну на Сході.

Урядовець заявив, що вгадувати, що на думці у російського президента Володимира Путіна, не потрібно. Мовляв, зрозуміло, що він хоче поширити свій вплив на регіон.

Очільник МЗС висловився й про нормандський формат. Він пояснив, що ситуація є неоднозначною, адже Росія блокує перемовини. Натомість це фактично ставить Україну в глухий кут.