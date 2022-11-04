Йдуть по своїх трупах: як росіяни намагаються пробити оборону ЗСУ біля Сватового – Кремінної

Російські військові не полишають надій прорвати оборону українських воїнів на Луганщині. Щодня окупанти втрачають чимало військових і ходять по тілах загиблих товаришів.

Про ситуацію на Луганському напряму в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що на напрямку зі Сватового до Кремінної постійно йдуть бої.

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Росія завезла на Луганщину величезну кількість особового складу

За словами Гайдая, противник намагається "десь знайти якусь прогалину в обороні, чи якусь слабку ланку, щоб десь там дотиснути й прорвати лінію оборона".

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Як сказав очільник Луганської ОВА, такі дії з боку російських окупаційних військ відбуваються постійно.

Обстрілів величезна кількість. Просто їх сотні на день. Постійно обстрілюються позиції,

– повідомив він.

Гайдай зазначив, що окупанти завезли на Луганщину дуже величезну кількість особового складу "якраз з тих, яких нещодавно мобілізували в Росії та зеки, яких понабирав Пригожин". При цьому, за словами керівника ОВА, особовий склад "не рахують", тобто використовують як гарматне м'ясо.

"Що зараз відбувається. Після обстрілів стандартна тактика. Відправляють підрозділ – до взводу, щоб вони йшли в наступ. Вони гинуть й відправляють одразу наступний підрозділ чи знову обстріл", – розповів Гайдай.

За словами очільника Луганської ОВА, росіяни навіть не забирають тіла загиблих військових. "Реально другий чи третій підрозділ, який йде в наступ – вони йдуть по своїх трупах", – резюмував він.

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