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      Бойовика "Ісламської держави" арештували на Одещині

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      СБУ затримали бойовика "Ісламської держави"
      СБУ затримали бойовика "Ісламської держави" / Ілюстративне фото

      Правоохоронці зі Служби безпеки України затримали на території Одеської області іноземця, якого розшукує "Інтерпол". При чому оголосили його у міжнародний розшук за злочини, пов'язані з тероризмом.

      Затриманий – громадянин однієї з країн Середньої Азії. Про це повідомив прес-центр СБУ. 

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      Приїхав він до України у незаконний спосіб. Зробив він це для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності. "Інтерполу" відомо, що цей чоловік брав участь у бойових діях у Сирії як бойовик терористичної організації "Ісламська держава".

      Одеса
      Арештований українськими правоохоронцями бойовик "Ісламської держави"

      В Україні злочинець вирішив легалізуватися, мав низку підробних документів. І з їх допомогою отримав паспорт громадянина України, а також закордонний паспорт. Та наміри і зусилля виявилися марними.

      Злочинець перебуває під так званим "екстрадиційним арештом" (до 40 діб), і згодом його, згідно з міжнародними угодами, передадуть "Інтерполу". 

      Що таке "Ісламська держава"? Це мусульманська терористична організація з ідеологією "джихадизму" (війни проти всіх "невірних" Ісламу). Її бойовики прагнуть встановити всесвітній халіфат на чолі з халіфом-наступником пророка Мухаммеда. Територіальна експансія ІД втягнула у конфлікт збройні формування різних країн Близького Сходу, Афганістану, Африки. Під різними назвами існує аж з 1999 року. Чисельність – не менше за 10 тисяч бойовиків, а також розгалужена мережа прихильників чи не в усіх країнах світу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Ісламська держава Тероризм СБУ Новини Одеси Інтерпол
      Джерело: 24 канал
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