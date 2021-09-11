Бойовики ще більше посилили обстріли: на фронті є загиблий і 10 поранених
Джерело:ООС
Проросійські бойовики знов посилили обстріли на Донбасі. Від початку доби, 11 вересня, окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню.
Одразу 6 населених пунктів опинилися під обстрілами. У результаті ворожого вогню один наш військовослужбовець отримав поранення, що було несумісне з життям.
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Окупанти застосували проти наших захисників заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи, а також гатили з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.
Під обстрілами опинилися:
- Новогнатівка;
- Верхньоторецьке;
- Золоте-4;
- Старогнатівка;
- Талаківка;
- Нью-Йорк.
Що відомо про постраждалих бійців ЗСУ
Внаслідок прицільного обстрілу ворога наших позиції 1 український захисник помер. Ще 10 – отримали поранення, зокрема:
- 8 військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення,
- ще 2 – бойові травмування.
Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувальних закладів. Стан здоров'я трьох захисників – середньої тяжкості, інших – задовільний.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого українського героя та бажає швидкого одужання пораненим захисникам.
Реакція України
На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень з боку окупантів.
Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Росії,
– наголосили у штабі ООС.
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Як змінилася ситуація на Донбасі за останні дні
- На Донбасі чергове загострення. Лише протягом 8 – 9 вересня постраждали 9 наших захисників. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв підтвердив, що ситуація на фронті значно погіршилась.
- А нещодавно під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група СБУ. Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці.