Бойовики вдарили з гранатометів: на Донбасі поранено українського воїна

Від початку доби 10 квітня бойовики на Донбасі щонайменше 7 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, було 6 обстрілів українських позицій.
Джерело:пресцентр Об'єднаних сил
Під час однієї з атак окупантів поранення зазнав український захисник. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
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Докладніше про інцидент
- Проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік селища Майорське.
- Застосували окупанти ручні протитанкові та підствольні гранатомети.
- Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення.
- Воїну оперативно надали першу медичну допомогу. Опісля його доправили до лікувального закладу.
- Стан здоров'я захисника України – середнього ступеня важкості.
Якими ще порушеннями відзначилися бойовики 10 квітня
Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"
- Неподалік Пищевика окупанти били з заборонених "Мінськом" мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
- У передмісті Пісок і Широкиного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- Біля Авдіївки проросійські найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети.
Також у районі Троїцького, Новгородського та Новолуганського українські воїни зафіксували проліт ворожого безпілотника противника "Орлан – 10". Хоча літальний апарат перетнув лінію розмежування, але його вчасно подавили засобами радіо-електронної боротьби.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Передислокація військової техніки та озброєння російсько-окупаційних військ, як на території ОРДЛО, так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування,
– наголошують українські військові.
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Зведення Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 17:00 10 квітня: дивіться відео
Головне про ескалацію на Донбасі
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордону під виглядом бойових навчань. Водночас розвідка встановила, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої держави.
- Тим часом в ООС розповіли про збільшення російських провокацій по всій лінії розмежування.
- Крім того, у мережі активно ширилися відео, на яких видно колони російської техніки у тимчасово окупованому Криму. Західні ЗМІ помітили польовий табір російських військових
- США запевнили, що у разі ескалації вони підтримають Україну. Крім того, Вашингтон привів у максимальну бойову готовність свої війська у Європі.
- За попередню добу 9 квітня окупанти 7 разів порушили перемир'я на Донбасі. Бойовики здійснили 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування.
- 8 – 9 квітня у зоні проведення ООС на Донбасі побував президент Володимир Зеленський. Очільник держави відвідав позиції, де загинули українські бійці та поспілкувався з військовими. Також він наголосив, що останні події на Донбасі підтверджують: на передовій – значне загострення.
Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу