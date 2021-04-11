Бойовики вдарили з гранатометів: на Донбасі поранено українського воїна

Від початку доби 10 квітня бойовики на Донбасі щонайменше 7 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, було 6 обстрілів українських позицій.

Під час однієї з атак окупантів поранення зазнав український захисник. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Докладніше про інцидент

Проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік селища Майорське.

Застосували окупанти ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу. Опісля його доправили до лікувального закладу.

Стан здоров'я захисника України – середнього ступеня важкості.

Якими ще порушеннями відзначилися бойовики 10 квітня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Пищевика окупанти били з заборонених "Мінськом" мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

У передмісті Пісок і Широкиного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Авдіївки проросійські найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети.

У момент публікації зведення на фейбук-сторінці штабу ОС спершу не було жодної згадки про пораненого військового. Однак за деякий час допис відредагували, і вже в оновленій версії з'явилося повідомлення про інцидент. Крім того, 10 квітня вже була інформація про поранення українського військового . Однак, за даними угруповання "Схід", це сталося в районі їхньої відповідальності.

Також у районі Троїцького, Новгородського та Новолуганського українські воїни зафіксували проліт ворожого безпілотника противника "Орлан – 10". Хоча літальний апарат перетнув лінію розмежування, але його вчасно подавили засобами радіо-електронної боротьби.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Передислокація військової техніки та озброєння російсько-окупаційних військ, як на території ОРДЛО, так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування,

– наголошують українські військові.

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Зведення Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 17:00 10 квітня: дивіться відео

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Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу