Бойовики вдарили з гранатометів: на Донбасі поранено українського воїна

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Від початку доби 10 квітня бойовики на Донбасі щонайменше 7 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, було 6 обстрілів українських позицій.

Джерело:

пресцентр Об'єднаних сил

Під час однієї з атак окупантів поранення зазнав український захисник. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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Докладніше про інцидент

  • Проросійські найманці обстріляли українські позиції неподалік селища Майорське.
  • Застосували окупанти ручні протитанкові та підствольні гранатомети.
  • Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення.
  • Воїну оперативно надали першу медичну допомогу. Опісля його доправили до лікувального закладу.
  • Стан здоров'я захисника України – середнього ступеня важкості.
Зауважимо! У момент публікації зведення на фейбук-сторінці штабу ОС спершу не було жодної згадки про пораненого військового. Однак за деякий час допис відредагували, і вже в оновленій версії з'явилося повідомлення про інцидент. Крім того, 10 квітня вже була інформація про поранення українського військового. Однак, за даними угруповання "Схід", це сталося в районі їхньої відповідальності.

Якими ще порушеннями відзначилися бойовики 10 квітня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

  • Неподалік Пищевика окупанти били з заборонених "Мінськом" мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
  • У передмісті Пісок і Широкиного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • Біля Авдіївки проросійські найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети.

Також у районі Троїцького, Новгородського та Новолуганського українські воїни зафіксували проліт ворожого безпілотника противника "Орлан – 10". Хоча літальний апарат перетнув лінію розмежування, але його вчасно подавили засобами радіо-електронної боротьби.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Передислокація військової техніки та озброєння російсько-окупаційних військ, як на території ОРДЛО, так і поблизу кордонів України сприяє нарощуванню напруги вздовж лінії розмежування,
– наголошують українські військові.

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Зведення Об'єднаних сил про ситуацію на Донбасі станом на 17:00 10 квітня: дивіться відео

Головне про ескалацію на Донбасі

  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує свої війська до кордону під виглядом бойових навчань. Водночас розвідка встановила, що Москва може спробувати просунутися вглиб нашої держави.
  • Тим часом в ООС розповіли про збільшення російських провокацій по всій лінії розмежування.
  • Крім того, у мережі активно ширилися відео, на яких видно колони російської техніки у тимчасово окупованому Криму. Західні ЗМІ помітили польовий табір російських військових
    біля кордону з Україною.
  • США запевнили, що у разі ескалації вони підтримають Україну. Крім того, Вашингтон привів у максимальну бойову готовність свої війська у Європі.
  • За попередню добу 9 квітня окупанти 7 разів порушили перемир'я на Донбасі. Бойовики здійснили 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування.
  • 8 – 9 квітня у зоні проведення ООС на Донбасі побував президент Володимир Зеленський. Очільник держави відвідав позиції, де загинули українські бійці та поспілкувався з військовими. Також він наголосив, що останні події на Донбасі підтверджують: на передовій – значне загострення.


Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу