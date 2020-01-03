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      Бойовики погрозами змушували полоненого журналіста Асєєва дати інтерв'ю для РосЗМІ

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      Асєєв пояснив свої зйомки в пропагандистському сюжету РосЗМІ погрозами з боку бойовиків / скріншот

      Журналіст Станіслав Асєєв, якого бойовики 29 грудня звільнили з полону, розповів, що давав інтерв'ю російським пропагандистам з "Росія24" лише через погрози з боку бойовиків. Ті погрожували розправитися з його рідними.

      У такий спосіб журналіст пояснив своє інтерв'ю, яке вийшов у пропагандистському сюжеті "Український журналіст-шпигун". Про це він розповів у коментарі "ТСН".

      До слова: Звільнений з полону бойовиків журналіст Асєєв зняв банер на свою підтримку: фото

      Журналіст попросив не зачіпати тему тортур з боку бойовиків. Втім він наголосив, що багато хто не може навіть уявити, як катують бойовики, а більшість не зможуть повірити, що таке взагалі можливо у центрі Донецька.

      За словами Асєєва, він добре себе почуває, але поки нічого не планує. Він також зазначив, що за декілька днів на волі досі не може звикнути до натовпу людей і вогнів на вулицях Києва.

      Пропагандистський сюжет російських ЗМІ: дивіться відео

      Хто такий Станіслав Асєєв?Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін він працював журналістом в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода".

      Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі. В Україну повернувся в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Проросійські бойовики Журналісти Російська пропаганда
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