Бойовики погрозами змушували полоненого журналіста Асєєва дати інтерв'ю для РосЗМІ

Журналіст Станіслав Асєєв, якого бойовики 29 грудня звільнили з полону, розповів, що давав інтерв'ю російським пропагандистам з "Росія24" лише через погрози з боку бойовиків. Ті погрожували розправитися з його рідними.

У такий спосіб журналіст пояснив своє інтерв'ю, яке вийшов у пропагандистському сюжеті "Український журналіст-шпигун". Про це він розповів у коментарі "ТСН".

До слова: Звільнений з полону бойовиків журналіст Асєєв зняв банер на свою підтримку: фото

Журналіст попросив не зачіпати тему тортур з боку бойовиків. Втім він наголосив, що багато хто не може навіть уявити, як катують бойовики, а більшість не зможуть повірити, що таке взагалі можливо у центрі Донецька.

За словами Асєєва, він добре себе почуває, але поки нічого не планує. Він також зазначив, що за декілька днів на волі досі не може звикнути до натовпу людей і вогнів на вулицях Києва.

Пропагандистський сюжет російських ЗМІ: дивіться відео

Хто такий Станіслав Асєєв?Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін він працював журналістом в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода".



Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі. В Україну повернувся в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року.