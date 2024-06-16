Божевільні пропозиції Путіна свідчать про те, що він панікує, – прем'єр Нідерландів
Нідерландський прем'єр-міністр пояснив, що "умови миру" Владіміра Путіна свідчать про те, що він панікує. Політик назвав їх безглуздими.
Прем'єр-міністр Нідерландів у коментарі журналістам Суспільного сказав, що Росія має бути залучена до якогось етапу цього мирного процесу. Щодо диктатора Путіна, то 14 червня він заявив про так звані "умови" перемовин з Україною, пише 24 Канал.
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Що сказав Рютте про заяви Путіна
Нідерландський політик Марк Рютте заявив, що Росію треба залучити до мирного процесу з Україною на якомусь етапі.
"Але очевидно, що Путін більше зацікавлений у державному візиті до Північної Кореї, ніж у тому, щоб бути присутнім на цій зустрічі", – запевнив прем'єр Нідерландів.
Що сказав Рютте: дивіться відео
Він пояснив, що у 2023 році в мирному процесі брали участь 15 країн, наразі їх понад 90. Держави говоритимуть про важливі питання. Зокрема, продовольчу безпеку, ядерну безпеку, гуманітарні питання, возз'єднання сімей, викрадених Росією дітей.
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Той факт, що Путін вчора (14 червня – 24 Канал) виступив із цією безглуздою "мирною пропозицією" свідчить про те, що він панікує,
– пояснив Марк Рютте.
Також 15 червня на Саміті миру у Швейцарії віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що, говорячи чесно, Владімір Путін говорить не про перемовини, він говорить про капітуляцію.
Що Рютте каже про Путіна: дивіться відео
Що запропонував Путін напередодні Саміту миру
- Російський диктатор Владімір Путіна 14 червня, тобто напередодні Саміт миру у Швейцарії, зробив пропозицію щодо нібито готовності до перемовин з Україною.
- Глава Кремля заявив, що буцімто "хоч завтра готовий сісти за стіл переговорів".
- Своїми "умовами" Путін назвав те, що українські війська мають бути виведені з усієї території "нових російських регіонів". Тобто диктатор зажадав, щоб Київ вивів війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, віддавши регіони Росії й погодившись із їхнім статусом нібито російських земель.
- Водночас Київ має заявити про намір відмовитись від планів вступити до НАТО, визнати окупацію Криму та гарантувати "захист" прав російськомовного населення.
- Окрім того, за словами Путіна, Захід навіть нібито має зняти санкції з Росії.