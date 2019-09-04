Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"

Дороги – біль українців , і водночас – безмежне поле для піару чиновників різного рівня. Мабуть, всі пам'ятають абсурдні відкриття доріг Петром Порошенком, коли напередодні виборів він їздив Україною й урочисто різав стрічки на якихось клаптиках по 5 – 10 кілометрів.

І виглядав він при цьому смішно. Але так само смішно виглядав й Володимир Зеленський, коли на дебатах закидав тому ж Порошенку відсутність доріг в Україні.

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Адже за якість доріг в Україні відповідає не президент, а "Укравтодор". Він займається дорогами державного і міжнародного значення, а за локальні дороги відповідають місцеві органи влади, і в будь-якому разі не президент.

"Укравтодор" сам нічого не робить. Він тільки розпоряджається коштами платників податків й замовляє ремонти доріг. А роблять все приватні компанії. Останні три роки "Укравтодор" очолює Славомір Новак, колишній міністр транспорту Польщі.



Новак також співпрацює з Європейським банком реконструкції та розвитку як консультант.

В держагентство автомобільних доріг України його запросив його український колега Володимир Омелян. Схоже, що робота Новака йому подобається.

Про скандал у Тернополі

Для прикладу розберемо один знаменитий скандал за участі "Укравтодору" – історію з ремонтом дороги по 40 метрів у Тернополі. Адже через рік після початку вона отримала логічне завершення.

Навесні 2018 року в Тернопільській області почалися дуже дивні закупівлі. Понад 179 ділянок довжиною по 40 метрів – усі підряди загалом на 26 мільйонів гривень отримала одна й та сама компанія "БМ-Буд". Можна подумати, що це були різні ділянки, розкидані по всій області, але ні, дорога була одна.

Її подробили на шматки вартістю менше, ніж 200 тисяч гривень, для того, щоб уникнути офіційного конкурсу. Це рішення рознервувало начальника управління капітального будівництва місцевої облдержадміністрації Віктора Кузяка.

Коментар Віктора Кузяка щодо скандальної ситуації: дивіться відео



До чого тут "Укравтодор"? Наприкінці 2019 року він передав усі дороги місцевого значення на баланс обласних адміністрацій. Тому рішення про ремонт тернопільських сорокаметрових ділянок приймала саме ОДА.

Але перехідний період тривав майже рік. Тож угоди на ремонт укладав Богдан Юлик, голова місцевої служби автомобільних доріг, підрозділу "Укравтодору". Славомір Новак назвав це помилкою.



Начальник САД у Тернопільській області Богдан Юлик

Скандальна ситуація – мільйон доларів ледь не витратили в обхід конкурсних процедур. Але які проблеми? Славомір Новак казав, що це вдалося зупинити. Чиновник із облдержадміністрації запевнив, що договір розірваний. Та виявилось, що обидва ці твердження правдою не були.

Згідно зі списком платежів, які отримувала компанія "БМ-буд" за ремонт 40-метрових ділянок від САД Тернопільщини протягом 2018 року, всі угоди успішно виконані, а гроші заплачені. Загальна сума – не 26 мільйонів, а менше. Частину допорогових закупівель справді скасували, а решту – завершили.

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Журналісти ЦРУ надіслали запит на інтерв'ю Славоміру Новаку та попросили його пояснити, що він мав на увазі, коли казав, що тернопільські закупівлі зупинили. "Укравтодор" в коментарі відмовив, натомість прислав розлогу офіційну відповідь, яка заплутала все ще гірше.



Відповідь "Укравтодору" на запит журналістів

Тобто, "Укравтодор" запевнив, що були спроби пошматувати дороги в інших областях, а пильні "автодорівці" змогли зірвати цей процес. Але ж Новак раніше говорив саме про Тернопіль.

Максим Нефьодов керував створенням системи "Прозорро". Сьогодні він – очільник української митниці, але на час описуваних подій був заступником Міністра економіки з питань державних закупівель.



Максим Нефьодов

Саме команда Нефьодова першою звернула увагу на скандальні ділянки.

Цей тендер, поділений по 40 метрів – це справді таке вже нахабство, доведене до абсолюту. Ми досить часто бачимо проблеми в так званих допорогових тендерах,

– зазначив він.

Абсурдні угоди підписував тодішній голова Тернопільської служби автодоріг Богдан Юлик. Славомір Новак назвав його дії помилкою і оголосив догану. Сьогодні, коли гроші витрачені, а контракти реалізовані, Юлик працює у центральному офісі "Укравтодору в Києві". Тобто Новак оголосив йому догану й призначив своїм заступником.

Про розкішне життя чиновників "Укравтодору"

В передмісті Одеси у селищі Чорноморське розташоване котеджне містечко. Неподалік від моря, величезні ділянки, елітне оточення і навіть власний ставок під вікнами. Такий триповерховий маєток там може коштувати від 15 до 30 мільйонів гривень. Точна ціна залежить від комплектації будинку.



Елітне котеджне містечко під Одесою "Аріадна"

Записаний він на дружину Віталія Батурина. Саме він очолював науково-технічний центр "Дорожній контроль якості". Тобто відповідав за якість усіх ремонтних й будівельних робіт на дорогах України.



Віталій Батурин

Батурин свій будинок ніби й не приховує, він і в декларації вказаний. Але чого там немає, це інформації про те, хто є власниками цього котеджного містечка. Більшість земельних ділянок і вся спільна територія мешканців належать одній дорожній компанії "Софор".



Маєток Віталіка Батурина під Одесою

Це компанія двох підприємців з Одеси – Юрія Шумахера та Євгена Коновалова. Вони ж – формальні власники компанії "Ростдорстрой". Цю назву дуже добре знає журналістка й громадська діячка з Одеси Катерина Маденс. Адже постійно зустрічає її в тендерній документації. Компанія зовсім не проста, її пов'язують з мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Звісно, самого Труханова напряму немає у власниках. Але, наприклад, Юрій Шумахер був власником однієї з Труханових компаній. Вони члени однієї партії, мають власність в одному будинку на одному поверсі,

– зазначила Маденс.

Центральний офіс "Ростдорстрою" розташований в Одесі. Це – житловий комплекс "Арк-Палас". Його збудувала компанія, директором якої була старша дочка Труханова, Катерина. Зв'язки між Шумахером і Трухановим надзвичайно тісні. Антикорупційне бюро, коли проводило обшук у квартирі одеського мера в цьому будинку, обшукало і "Ростдорстрой".



Як Віталій Батурин прокоментував наявність нерухомість у "Аріадні"

До слова, з 2016 року вся група компаній, яких ЗМІ так чи інакше пов'язують з групою "Рост", отримала від держави Україна за дорожньо-будівельні роботи щонайменше 26 мільярдів гривень, а це – понад мільярд доларів.

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Якщо раніше “Рост” був локальною одеською компанією, то з 2016 року він активно вийшов на загальноукраїнський ринок й отримує підряди по всій Україні. З 2016-го – саме відтоді, як "Укравтодор" очолив Славомір Новак, а дорожнім контролем якості зайнявся Віталій Батурин.

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