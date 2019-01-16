Британія може відмовитися від Brexit, але є й інші варіанти, – посол України у Королівстві

На референдумі 2016 року британці висловилися "за" вихід з ЄС, проте 15 січня 2019 року парламент країни не підтримав прем'єрський варіант угоди, який напередодні Тереза Мей узгодила у Брюсселі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко.

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За її словами, наразі у Британії та Терези Мей є кілька варіантів поведінки.

"Перший – вихід з Євросоюзу без угод, тобто мова про реалізацію так званого "жорсткого" брекзиту. Другий – повернутися до Брюсселя і просити 27 країн-членів ЄС знову узгоджувати питання, які не влаштували британський парламент. І третій – відмовитися від Brexit", – пояснила Галібаренко.



Посол Наталія Галібаренко та королева Великої Британії

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. З того часу триває складний процес політичних та економічних домовленостей для здійснення Brexit.