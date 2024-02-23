Що таке бронь на період мобілізації та воєнного стану: докладне пояснення

В Україні від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан та мобілізацію, що передбачає залучення громадян до Збройних Сил України. Водночас деякі категорії українців можуть бути заброньованими від призову.

Асоціація працівників України пояснила, що означає бронювання на час воєнного стану. Зазначимо, що 12 лютого Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів – тобто до 14 травня.

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Що таке бронювання

Під час воєнного стану органи державної влади, а також банки та деякі підприємства повинні задовольняти потреби Збройних сил і населення. Працівники цих виробництв можуть бути заброньованими терміном на 6 місяців. Це дозволяє отримати відстрочку, тобто особу не можуть залучити до Збройних Сил.

Списки таких осіб складає Міністерство економіки за заявками профільних міністерств. Погоджує документ вже Міноборони. Мінінфраструктури ж бронює військовозобов’язаних водіїв та працівників залізничного транспорту.

Відстрочка підтверджується відповідним витягом з наказу, який розсилається на військкомати. Заброньовані особи підлягають спеціальному військовому обліку.

Мобілізація в Україні