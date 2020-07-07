Після гучних злочинів у Кагарлику та Броварах змінили місцевих районних очільників поліції. Новим керівником Броварського відділу поліції призначили Максима Скидана. Обухівський відділ поліції очолив Олег Петренко.

Заплямували усіх поліцейських, – Нєбитов

Про кадрові ротації повідомив у фейсбуці голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. Він запевнив, що система змінилась.

До теми Зґвалтування в Кагарлику: новим підозрюваним обрали запобіжні заходи

Останні ганебні події в Кагарлику окремих експоліцейських, на жаль, стараннями "експертів", "політиканів" та інших "фахівців" по всіх справах, заплямували за старою міліцейською схемою усіх працівників поліції. А їх в області – 6300 співробітників,

– написав Нєбитов.

Керівник поліції Київської області наголосив, що в Кагарлику поліцейські не мали наміру приховати жодних злочинів і посприяли затриманню своїх ексколег. Щодо Броварів, то вважає Нєбитов, саме завдяки вдалим діям поліції затримали 46 підозрюваних.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику

23 травня 2 правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику.

У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили.

Поліцейських затримали вранці 25 травня – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.

26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.

Кагарлицьке відділення поліції вирішили ліквідувати.

ДБР встановило ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Вже 3 липня суд обрав для них запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, другому – утримання під вартою.

Коротко про стрілянину у Броварах