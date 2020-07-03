Державне бюро розслідувань змогло встановити ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Вже 3 липня Голосіївський райсуд Києва обрав для них запобіжні заходи.

Про запобіжні заходи для двох нових підозрюваних повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Одним з них є оперуповноважений скандального відділення поліції. Його підозрюють у тому, що під час катувань у ніч з 23 на 24 травня він допомагав утримувати потерпілу. Чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт.

Натомість другого працівника поліції підозрюють уже в безпосередній участі в катуваннях у відділенні. Втім не в травні, а ще в січні 2020 року. На це поскаржилися місцеві мешканці. Чоловіка взяли під варту.

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