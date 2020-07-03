Зґвалтування в Кагарлику: новим підозрюваним обрали запобіжні заходи
Державне бюро розслідувань змогло встановити ще двох працівників поліції з кагарлицького відділення, причетних до катувань. Вже 3 липня Голосіївський райсуд Києва обрав для них запобіжні заходи.
Про запобіжні заходи для двох нових підозрюваних повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Важливо Зґвалтування в Кагарлику: з'явилися нові факти, ДБР вручило нові підозри
Одним з них є оперуповноважений скандального відділення поліції. Його підозрюють у тому, що під час катувань у ніч з 23 на 24 травня він допомагав утримувати потерпілу. Чоловіка відправили під цілодобовий домашній арешт.
Натомість другого працівника поліції підозрюють уже в безпосередній участі в катуваннях у відділенні. Втім не в травні, а ще в січні 2020 року. На це поскаржилися місцеві мешканці. Чоловіка взяли під варту.
Зґвалтування у Кагарлику: основне
- 25 травня стало відомо, що 2 правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику. Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати та ґвалтували.
- У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Йому на голову одягали протигаз і били кийками. Як наслідок – у чоловіка зламані ребра та ніс.
- Поліцейських затримали вранці 25 травня – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.