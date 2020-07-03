Государственное бюро расследований смогло установить еще двух работников полиции из кагарлыкского отделения, причастных к пыткам. Уже 3 июля Голосеевский райсуд Киева избрал для них меру пресечения.

О мерах пресечения для двух новых подозреваемых сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Важно Изнасилования в Кагарлыке: появились новые факты, ГБР вручило новые подозрения

Одним из них является оперуполномоченный скандального отделения полиции. Его подозревают в том, что во время пыток в ночь с 23 на 24 мая он помогал удерживать потерпевшую. Мужчину отправили под круглосуточный домашний арест.

Зато второго работника полиции подозревают уже в непосредственном участии в пытках в отделении. Впрочем не в мае, а еще в январе 2020 года. На это пожаловались местные жители. Мужчину взяли под стражу.

Изнасилование в Кагарлыке: основное