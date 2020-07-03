Изнасилование в Кагарлыке: новым подозреваемым избрали меру пресечения
Государственное бюро расследований смогло установить еще двух работников полиции из кагарлыкского отделения, причастных к пыткам. Уже 3 июля Голосеевский райсуд Киева избрал для них меру пресечения.
О мерах пресечения для двух новых подозреваемых сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Одним из них является оперуполномоченный скандального отделения полиции. Его подозревают в том, что во время пыток в ночь с 23 на 24 мая он помогал удерживать потерпевшую. Мужчину отправили под круглосуточный домашний арест.
Зато второго работника полиции подозревают уже в непосредственном участии в пытках в отделении. Впрочем не в мае, а еще в январе 2020 года. На это пожаловались местные жители. Мужчину взяли под стражу.
Изнасилование в Кагарлыке: основное
- 25 мая стало известно, что 2 правоохранителей избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в полицейском участке в Кагарлыке. Ее вызвали на допрос в полицию как свидетеля, однако впоследствии начали бить, пытать и насиловали.
- В это время в отделении полиции был еще один мужчина, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз и били дубинками. Как следствие – у мужчины сломаны ребра и нос.
- Полицейских задержали утром 25 мая – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- 26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.