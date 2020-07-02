В ходе расследования изнасилования в Кагарлыке следователи Госбюро расследований установили новые факты издевательства над людьми в участке полиции. После этого, кроме Кузива и Сулимы, о подозрениях сообщили еще двум работникам отделения полиции.

Так, оперуполномоченному Кагарлыкского отделения сообщили о подозрении в пытках, совершенном по сговору группы людей, сообщает ГБР.

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Следователи установили, что по указанию своего руководителя он в ночь на 24 мая удерживал жертву, помогая издеваться над ней. За это ему грозит до 10 лет.

Государственное бюро также отмечает, что после начала досудебного расследования к ним начали обращаться люди, которые рассказывают о фактах пыток, которые и раньше происходили в отделении полиции Кагарлыка.

В частности, у следствия есть информация, что Сергей Сулима и Николай Кузив уже прибегали к изнасилованиям людей в январе 2020 года. Также они били пострадавших, перевозили их в багажнике за город.

Также сообщено о подозрении еще одному работнику отделения полиции, который причастен к этим преступлениям. Ему и оперуполномоченному скоро изберут меру пресечения.

ГБР призывает обращаться по всем фактам преступлений в отделение полиции Кагарлыка, чтобы следователи могли установить всех причастных к пыткам людей со стороны работников полиции.

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