Изнасилование в Кагарлыке: появились новые факты, ГБР вручило новые подозрения
В ходе расследования изнасилования в Кагарлыке следователи Госбюро расследований установили новые факты издевательства над людьми в участке полиции. После этого, кроме Кузива и Сулимы, о подозрениях сообщили еще двум работникам отделения полиции.
Так, оперуполномоченному Кагарлыкского отделения сообщили о подозрении в пытках, совершенном по сговору группы людей, сообщает ГБР.
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Следователи установили, что по указанию своего руководителя он в ночь на 24 мая удерживал жертву, помогая издеваться над ней. За это ему грозит до 10 лет.
Государственное бюро также отмечает, что после начала досудебного расследования к ним начали обращаться люди, которые рассказывают о фактах пыток, которые и раньше происходили в отделении полиции Кагарлыка.
В частности, у следствия есть информация, что Сергей Сулима и Николай Кузив уже прибегали к изнасилованиям людей в январе 2020 года. Также они били пострадавших, перевозили их в багажнике за город.
Также сообщено о подозрении еще одному работнику отделения полиции, который причастен к этим преступлениям. Ему и оперуполномоченному скоро изберут меру пресечения.
ГБР призывает обращаться по всем фактам преступлений в отделение полиции Кагарлыка, чтобы следователи могли установить всех причастных к пыткам людей со стороны работников полиции.
Новые подозрения в деле об изнасиловании в Кагарлыке: фото
Изнасилование в Кагарлыке: основное
- 25 мая стало известно, что 2 правоохранителей избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в полицейском участке в Кагарлыке. Ее вызвали на допрос в полицию как свидетеля, однако впоследствии начали бить, пытать и насиловать.
- В это время в отделении полиции был еще один мужчина, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз и били дубинками. Как следствие – у мужчины сломаны ребра и нос.
- Полицейских задержали утром 25 мая – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- 26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.