У ході розслідування зґвалтування в Кагарлику слідчі Держбюро розслідувань встановили нові факти знущання з людей у відділку поліці. Після цього, крім Кузіва й Сулими, про підозри повідомили ще двом працівникам відділку поліції.

Так, оперуповноваженого Кагарлицького відділку повідомили про підозру в катуванні, вчиненому за змовою групи людей, повідомляє ДБР.

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Слідчі встановили, що за вказівкою свого керівника він у ніч проти 24 травня утримував жертву, допомагаючи знущатися з неї. За це йому загрожує до 10 років.

Державне бюро також зазначає, що після початку досудового розслідування до них почали звертатися люди, які розповідають про факти катувань, що й раніше відбувалися у відділку поліції Кагарлика.

Зокрема, слідство має інформацію, що Сергій Сулима й Микола Кузів вже вдавалися до ґвалтувань людей у січні 2020 року. Також вони били потерпілих, перевозили їх у багажнику за місто.

Також повідомлено про підозру ще одному працівнику відділку поліції, який причетний до цих злочинів. Йому, а ще оперуповноваженому скоро оберуть запобіжний захід.

ДБР закликає звертатися з усіма фактами злочинів у відділку поліції Кагарлика, аби слідчі могли встановити усіх причетних до катувань людей з боку працівників поліції.

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