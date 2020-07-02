Зґвалтування в Кагарлику: з'явилися нові факти, ДБР вручило нові підозри
У ході розслідування зґвалтування в Кагарлику слідчі Держбюро розслідувань встановили нові факти знущання з людей у відділку поліці. Після цього, крім Кузіва й Сулими, про підозри повідомили ще двом працівникам відділку поліції.
Так, оперуповноваженого Кагарлицького відділку повідомили про підозру в катуванні, вчиненому за змовою групи людей, повідомляє ДБР.
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Слідчі встановили, що за вказівкою свого керівника він у ніч проти 24 травня утримував жертву, допомагаючи знущатися з неї. За це йому загрожує до 10 років.
Державне бюро також зазначає, що після початку досудового розслідування до них почали звертатися люди, які розповідають про факти катувань, що й раніше відбувалися у відділку поліції Кагарлика.
Зокрема, слідство має інформацію, що Сергій Сулима й Микола Кузів вже вдавалися до ґвалтувань людей у січні 2020 року. Також вони били потерпілих, перевозили їх у багажнику за місто.
Також повідомлено про підозру ще одному працівнику відділку поліції, який причетний до цих злочинів. Йому, а ще оперуповноваженому скоро оберуть запобіжний захід.
ДБР закликає звертатися з усіма фактами злочинів у відділку поліції Кагарлика, аби слідчі могли встановити усіх причетних до катувань людей з боку працівників поліції.
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Зґвалтування у Кагарлику: основне
- 25 травня стало відомо, що 2 правоохоронців побили та зґвалтували 26-річну жінку у поліцейському відділку в Кагарлику. Її викликали на допит в поліцію як свідка, однак згодом почали бити, катувати та ґвалтували.
- У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Йому на голову одягали протигаз і били кийками. Як наслідок – у чоловіка зламані ребра та ніс.
- Поліцейських затримали вранці 25 травня – це 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.
- 26 травня обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Підозрювані своєї провини не визнають.