Поліція знайшла щонайменше 12 звернень про протиправні дії або бездіяльність працівників відділку поліції в Кагарлику. Але було лише одне досудове розслідування, що здійснює Департамент внутрішньої безпеки.

Інформацію про скарги на працівників Кагарлицького відділення поліції опублікував народний депутат Андрій Осадчук. Саме на його депутатське звернення відповіли в Національній поліції.

Варте уваги Знай свої права: як вберегтися від поліцейського свавілля

У документі Нацполіції вказано, що з 2015 по 2020 рік поліція виявила:

щонайменше 12 звернень про протиправні дії або бездіяльність працівників Кагарлицького відділку поліції,

8 повідомлень про застосування сили надходило на лінію "102",

йде одне досудове розслідування, що здійснює Департамент внутрішньої безпеки.

При цьому в листі вказано, що "департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України не доручалося проведення перевірок щодо неправомірних дій колишніх працівників Кагарлицького ВП Кузіва та Сулими". Водночас є відомі факти, за яких проти Миколи Кузіва відкрили кримінальне провадження за побиття ще в січні 2020 року. А за даними адвоката Масі Найєма, на обох вже колишніх поліцейських було з десяток скарг, які ніяк не розглядалися департаментом внутрішньої безпеки.

Вже після того, як стало відомо про ситуацію зі зґвалтуванням, до Державного бюро розслідувань звернулися ще троє потерпілих. Відомо, що їх також, імовірно, допитували поліцейські-кати Сергій Сулима та Микола Кузів.

Варте уваги Злочини проти українців кожного другого дня: як працюють орли Авакова

Зґвалтування у Кагарлику: основне