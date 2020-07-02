Полиция нашла не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников отделения полиции в Кагарлыке. Но было только одно досудебное расследование, которое осуществляет Департамент внутренней безопасности.

Информацию о жалобах на работников Кагарлицкого отделения полиции опубликовал народный депутат Андрей Осадчук. Именно на его депутатское обращение ответили в Национальной полиции.

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В документе Нацполиции указано, что с 2015 по 2020 год полиция обнаружила:

не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников Кагарлицкого отделения полиции,

8 сообщений о применении силы поступало на линию "102",

идет одно досудебное расследование, которое осуществляет Департамент внутренней безопасности.

При этом в письме указано, что "департаменту внутренней безопасности Национальной полиции Украины не поручалось проведение проверок относительно неправомерных действий бывших работников Кагарлицкого ОП Кузива и Сулимы". В то же время известны факты, при которых против Николая Кузива открыли уголовное производство за избиение еще в январе 2020 года. А по данным адвоката Маси Найема, на обоих уже бывших полицейских было с десяток жалоб, которые никак не рассматривались департаментом внутренней безопасности.

Уже после того как стало известно о ситуации с изнасилованием, в Государственное бюро расследований обратились еще трое пострадавших. Известно, что их также, вероятно, допрашивали полицейские-палачи Сергей Сулима и Николай Кузив.

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