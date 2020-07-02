Против полицейских из Кагарлыка было 12 жалоб, в том числе и о насилии
Полиция нашла не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников отделения полиции в Кагарлыке. Но было только одно досудебное расследование, которое осуществляет Департамент внутренней безопасности.
Информацию о жалобах на работников Кагарлицкого отделения полиции опубликовал народный депутат Андрей Осадчук. Именно на его депутатское обращение ответили в Национальной полиции.
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В документе Нацполиции указано, что с 2015 по 2020 год полиция обнаружила:
- не менее 12 обращений о противоправных действиях или бездействии работников Кагарлицкого отделения полиции,
- 8 сообщений о применении силы поступало на линию "102",
- идет одно досудебное расследование, которое осуществляет Департамент внутренней безопасности.
При этом в письме указано, что "департаменту внутренней безопасности Национальной полиции Украины не поручалось проведение проверок относительно неправомерных действий бывших работников Кагарлицкого ОП Кузива и Сулимы". В то же время известны факты, при которых против Николая Кузива открыли уголовное производство за избиение еще в январе 2020 года. А по данным адвоката Маси Найема, на обоих уже бывших полицейских было с десяток жалоб, которые никак не рассматривались департаментом внутренней безопасности.
Уже после того как стало известно о ситуации с изнасилованием, в Государственное бюро расследований обратились еще трое пострадавших. Известно, что их также, вероятно, допрашивали полицейские-палачи Сергей Сулима и Николай Кузив.
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Изнасилование в Кагарлыке: основное
- 25 мая стало известно, что 2 правоохранителей избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в полицейском участке в Кагарлыке. Ее вызвали на допрос в полицию в качестве свидетеля, однако впоследствии начали бить, пытать и насиловали.
- В это время в отделении полиции был еще один человек, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз и били дубинками. Как следствие – у мужчины сломаны ребра и нос.
- Полицейских задержали утром 25 мая – это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
- 26 мая обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Подозреваемые своей вины не признают.