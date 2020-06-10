Аваковская полиция умудрилась совершить много преступлений всего за один месяц. Вышло по несколько на неделю: пытки, продажи дел, смертельные ДТП, торговля наркотиками и дальше по списку. Тоесть, стандартный набор достижений полиции, реформированной Аваковым уже 6 лет.

На жаль, національна поліція Авакова щодругий день здійснює злочин проти українців. Детальніше про це – читайте в блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Журналісти "Української правди" опублікували матеріал, в якому описали злочини поліції від початку цього року. Знаєте, скільки таких злочинів скоїли орли Авакова? 63 злочини за 120 днів, тобто, кожного другого дня.

Той матеріал дуже швидко повертає в реальність. Ніби відро холодної води на голову.

Перелік злочинів, які скоїла поліція

Поліцейський намагався видати вбивство за самооборону;

Поліцейські побили подружжя;

П'яний поліцейський вистрілив у голову колезі;

Поліцейський прикривав наркодилерів і був їхнім клієнтом;

Поліцейські вимагали хабар у свідків, щоб не перетворити їх на підозрюваних;

Поліцейські систематично збували наркотики;

Поліцейський наїхав на людей і намагався втекти;

Поліцейський вимагав 10 тисяч за те, що "закриє очі" на п'яного водія;

Поліцейські заважали лікарям рятувати людину;

П'яний поліцейський вистрілив у чоловіка, який зробив йому зауваження;

Поліцейські побили чоловіка після обшуку;

У поліцейському авто помер затриманий;

Поліцейський змусив до сексу школярку;

Поліцейські прямо у відділку цілу ніч ґвалтували жінку, яку заманили туди як свідка.

Це далеко не весь перелік злочинів, скоєних поліцією Авакова з початку 2020 року. І мовиться лише про виявлені злочини. Насправді ж їх є значно більше.

Знаєте, як виправдовувався за такий результат своєї роботи Аваков? Цитую: "Нацполіція – це плоть від плоті українського суспільства". Тобто, це не він винний, а ми з вами – суспільство.

Народ, бачите, не той. От ви, наприклад, коли востаннє ґвалтували жінку? Чи вдягали комусь на голову протигаз і душили до втрати свідомості? Чи напившись горілки вбивали зі зброї п'ятирічного хлопчика?

Така Нацполіція – "плоть від плоті" корумпованих та некомпетентних політиків. Ці "мєнти"насамперед – плоть від плоті самого Авакова, який вже шостий рік очолює Міністерство внутрішніх справ.

До речі, коли депутати попросили Авакова вибачитися перед зґвалтованою його підлеглими жінкою та батьками вбитого "мєнтами" п'ятирічного хлопчика, він відмовився. От що має бути в голові і серці людини, яка навіть вибачити відмовляється?

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Для порівняння: повні гідності поліцейські в США ставали на коліно і вибачалися за випадкове вбивство при затриманні дорослого і далеко не святого чоловіка.

Вибачення просили рядові копи з інших штатів, яких взагалі не стосувалося те затримання. В Україні ж міністр Аваков навіть на словесне вибачення не спромігся. Огиднішої поведінки важко уявити.

Реакція президента

Але не лише Аваков відповідає за банду "мєнтів", яка кожен другий день чинить злочини проти українців. Повною мірою відповідальність з Аваковим розділяє Володимир Зеленський.

Знаєте, що відповів журналістам президент вже після відмови Авакова хоча би вибачитися перед жертвами меєнтів? Я процитую: "Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр".

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Якщо президент Зеленський не спроможний знайти заміну міністру, поліція якого гвалтує жінок прямо у відділку та вбиває дітей, то, про мене, виборцям варто задуматися про заміну такого президента.

Те ж стосується і депутатів, які голосували за два уряди з Аваковим.

Постанова про звільнення Авакова

5 червня депутати "Голосу" зареєстрували постанову про звільнення Авакова. Так-от фракції Порошенка, Тимошенко і Медведчука не підписали цей документ.

Їхні виправдання – однакові за формою і нікчемні за суттю. Підписати постанову становить 3 секунди. Кожен підпис збільшує імовірність звільнення Авакова. Натомість Порошенко, Тимошенко і Медведчук взялися його свідомо захищати.



Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук / Колаж 24 каналу

У ставленні до безпеки українців від озвірілих від безкарності "мєнтів" між цим політиками немає різниці: захист Авакова для них важливіший, ніж наша безпека.

Ситуація з Аваковим чітко доводить, що між Зеленським, Порошенком, Тимошенко та Медведчуком різниця набагато менша, ніж хочеться думати їхнім виборцям.

Сподіваюся, що ці виборці зроблять висновки щодо захисників Авакова. Якщо ж ні, то вони готові бути катованими та ґвалтованими "мєнтами".