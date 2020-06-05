Во время того, как в городах Украины проходят протесты за отставку Авакова, министр МВД отчитывается в Раде. Он эмоционально отреагировал на просьбу народного депутата Инны Совсун извиниться перед родителями убитого Кирилла Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке женщиной.

Депутат от партии "Голос" Инна Совсун попросила Авакова с трибуны парламента лично извиниться перед пострадавшими в этих резонансных делах. В то же время Аваков начал эмоционально обвинять ее в спекуляциях ради политических дивидендов, пишет 24 канал.

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Спор Авакова в Раде

Депутат Совсун, взяв слово для вопроса, указала, что не будет его задавать. Вместо ответов она захотела услышать от Авакова извинения за действия полиции, которая подчинена министру.

"Мы услышали ответы, мы не услышали признание вашей персональной ответственности за людей, которые убили Кирилла Тлявова и не получили наказание. Хочу, чтобы вы извинились перед родителями Кирилла Тлявова и перед девушкой, которую четыре часа насиловали в Кагарлыке".

О том, как произошло убийство Кирилла Тлявова и что с подозреваемыми полицейскими сейчас, советуем прочитать в материале по ссылке.

На такую ​​просьбу Аваков отреагировал крайне эмоционально, сначала отметив, что депутат соврала, что никто не наказан. Как отметил министр, один из подозреваемых бывший работник полиции, находится в тюрьме, остальных двух суд отпустил два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения.

Поэтому не надо спекулировать и зарабатывать политические дивиденды. Не вам меня учить как говорят "родину любить". Я патриот до "мозга костей" и буду работать на государство, а не на политические интересы некоторых политических партий",

– сказал Аваков.

Депутат Совсун попросила извиниться Авакова – эмоциональный ответ смотрите на видео