Під час того, як у містах України відбуваються протести за відставку Авакова, міністр МВС звітує у Раді. Він емоційно відреагував на прохання народної депутатки Інни Совсун вибачитися перед батьками вбитого Кирила Тлявова та зґвалтованою у Кагарлику жінкою.

Депутатка від партії "Голос" Інна Совсун попросила Авакова з трибуни парламенту особисто вибачитися перед постраждалими у цих резонансних справах. Натомість Аваков почав емоційно звинувачувати її у спекуляціях заради політичних дивідендів, пише 24 канал.

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Суперечка Авакова у Раді

Депутатка Совсун, взявши слова для запитання, вказала, що не буде його ставити. Замість відповідей вона захотіла почути від Авакова вибачень за дії поліції, яка підпорядкована міністру.

"Ми почули відповіді, ми не почули визнання вашої персональної відповідальності за те, люди, які вбили Кирила Тлявова, і не отримали покарання. Хочу, щоб ви вибачилися перед батьками Кирила Тлявова і перед дівчиною, яку чотири години ґвалтували у Кагарлику".

Про те, як сталося вбивство Кирила Тлявова та що з підозрюваними поліцейськими зараз, радимо прочитати у матеріалі за посиланням.

На таке прохання аваков відреагував вкрай емоційно, спершу зазначивши, що депутатка збрехала, що ніхто не покараний. Як зазначив міністр, один з підозрюваних колишній працівник поліції, перебуває в тюрмі, інших двох суд відпустив два місяці тому. Один неповнолітній також має запобіжний захід.

Тому не треба спекулювати і заробляти політичні дивіденди. Не вам мене повчати як кажуть "родіну любити". Я патріот до "мозга костєй" і буду працювати на державу, а не на політичні інтереси деяких політичних партій", –

сказав Аваков.

Депутатка Совсун попросила вибачитися Авакова – емоційну відповідь дивіться на відео