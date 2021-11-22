Будь-яке вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, – глава МЗС Франції пригрозив Росії

Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція занепокоєна стягування російських військ до українських кордонів. Він попередив, що вторгнення матимете для Кремля важкі наслідки.

Про це французький міністр закордонних справ повідомив 21 листопада в інтерв'ю радіо RTL.

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Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення (в Україну – 24 канал) призведе до вкрай тяжких наслідків,

– сказав дипломат.

Водночас Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "спосіб працювати разом", притому що авторитарні схильності Путіна дедалі більше проявляються в останні місяці.

США попереджають Європу

Сполучені Штати попередили європейських союзників про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну – з огляду на нарощування військ та озброєнь уздовж кордону.

Окрім цього, американська розвідка інформує, що дії країни-агресора залежатимуть від погоди. Відтак, ескалація "може статися через кілька тижнів, якщо Захід не втрутиться".

Загострення на кордоні України з Росією: що відомо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поінформував, що вони фіксують велике скупчення російських військ біля кордону. Оцінюючи це як можливість реалізувати потенційні агресивні дії.

За інформацією ЗМІ, Велика Британія готова направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Про це заговорили на тлі побоювання щодо підготовки Росією вторгнення.

Дмитро Кулеба під час розмови телефоном з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем закликав вжити заходів для запобігання загрозі Кремля.