Будь-який такий конфлікт невдовзі спалахне знову, – Зеленський про замороження війни
Президент України зазначив, що необхідно, аби Путін програв. Також світ повинен зрозуміти, що заморожений конфлікт не може бути кінцем війни.
Під час виступу Володимира Зеленського перед учасниками Всесвітнього Економічного Форуму в Давосі Зеленський дав зрозуміти, що про замороження конфлікту з Росією не може бути й мови.
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Будь-який заморожений конфлікт спалахне знову
Президент України нагадав, що наша країна вже це проходила, оскільки після 2014 році вже були спроби заморозити війну на Донбасі. Однак у 2022 році Росія повернулася з повномасштабним вторгненням.
Леді та джентльмени, цей рік повинен бути визначним. Чи може бути замороження війни в Україні її кінцем? Я не хочу задовольнятися трюїзмом, що будь-який заморожений конфлікт зрештою спалахне знову. Я нагадаю вам, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі,
– сказав Зеленський.
Він зазначив, що гарантами процесу були дуже впливові люди – тодішній канцлер Німеччини й президент Франції. Але Путін є хижаком, який "не задовольняється замороженим продуктом".
Нам потрібно захищати себе, наших дітей, наші будинки, наші життя і ми можемо це зробити. Ми можемо побороти його на землі, ми довели це. І на морі, та в небі,
– наголосив глава держави.
Путін не зупиниться на досягнутому
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак днями заявив, що чинна влада ніколи не погодиться на заморозку конфлікту і продовжить тримати курс на звільнення окупованих територій. Адже нам потрібен реальний мир, який дозволить запобігти повторенню агресій у майбутньому.
- Зазначимо, раніше Володимир Зеленський сказав, що наразі жодного тиску на Україну з боку партнерів немає. Однак він підкреслив, що Путін не заспокоїться і якщо Україна не витримає, Литва, Латвія, Естонія та Молдова можуть бути наступні.