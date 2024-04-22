"Вони це змогли": Буданов назвав один реальний успіх росіян за останній час

Російські загарбники не припиняють спроб прорвати українську оборону на Сході та Півдні. Крм того, окупанти продовжують повітряні атаки на міста. Кирила Буданова спитали, чи вдалося ворогові досягти реальних успіхів.

Очільник ГУР визнав, що за останній час окупанти все ж мали реальне досягнення. Щоправда, наразі лише одне.

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Успіх окупантів

За словами Буданова, росіяни були успішними в Авдіївці.

Це треба визнати. Це факт. Вони це змогли. Все інше – ну, поки зарано про це говорити,

– наголосив розвідник.

Крім того, загарбники посилили атаки на енергетичні об'єкти України. Втім, нашим захисникам вдалося встановити паритет завдяки дзеркальним ударам по критичній та військовій інфраструктурі країни – агресорки.

Водночас Буданов підкреслив, що такі взаємні удари не вирішать питання війни.

Поки людина з прапором не зайде на територію – нічого не зміниться. Хоч ти мільйон дронів туди відправ, хоч сто тисяч артилерійських снарядів туди поклади – допоки людина не зайде, нічого не буде,

– заявив голова ГУР.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 квітня у 8 областях Росії сталася "бавовна" на низці об'єктів енергетики. Як повідомили джерела 24 Каналу, це була спільна операція СБУ, ГУР і ССО ЗСУ. Завдяки безпілотникам було уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального. На місці влучань зайнялися пожежі. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. У міноборони Росії заявили про атаку понад 50 дронів.

Найближчі місяці Україні буде складно

В інтерв'ю BBC Кирило Буданов також припустив, якою може бути ситуація найближчим часом. Він наголосив, що нелегкі часи настануть для України з середини травня – початку червня.

За словами розвідника, росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Окупанти тиснутимуть усюди. Йдеться як про фронт, так і про внутрішньо-політичну ситуацію.

Водночас посадовець запевнив, що "армагеддон не відбудеться".

Зазначимо, що за даними розвідки, Росія готує масштабний наступ на початок червня. До цього часу країна – агресорка прагне мобілізувати 300 тисяч солдатів.

В Інституті вивчення війни вважають, що українці зможуть спинити ворожий наступ, якщо допомога від США надійде вчасно.