Ще кілька масованих атак, – Буданов розповів, коли в Росії закінчаться ракети
У Росії після декількох масованих атак по Україні закінчується ракетне озброєння. Керівництво Росії вирішило звести свої запаси до нуля.
Про це в ефірі телемарафону заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов. Він наголосив, що в Росії підходять до завершення запаси саме високоточного ракетного озброєння.
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У Росії мізерне виробництво нових ракет
За його словами, російські запаси вже давно ввійшли в критичний мінімум, проте в Росії "вирішили йти до нуля".
Що, в принципі, дуже погано для самої Росії. Військові там знають про цю проблему,
– додав Буданов.
Керівник розвідки зазначив, що в Росії є виробництво нових ракет, "але абсолютно мізерне в порівнянні з тим, яку кількість вони застосовують". Виробляється лише кілька типів високоточно ракетного озброєння.
Щодо обсягів ракет, які залишилися у Росії, Буданов нагадав про заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, який нещодавно оприлюднив їх кількість.
Реально в них залишилося ракет на кілька масштабних атак і вони вийдуть на повний нуль,
– заявив Буданов і додав, що росіяни готові йти до нуля.
Щодо терміну майбутніх масованих обстрілів, то це, за словами глави ГУР МО, залежить від бажання росіян і регламентної роботи по обслуговуванню носіїв цього ракетного озброєння, та швидкості підвезення і завантаження ракет.
Що відомо про масовану ракетну атаку Росії
- Попередня масована ракетна атака Росії проти України відбулася у понеділок, 5 грудня. В Офісі Президента повідомили, що суттєво постраждали Київщина, Одещина, Вінниччина та інші регіони.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисникам України вдалося збити понад 60 ракет. При цьому країна-терористка запустила по території нашої держави понад 70 ракет.
- За даними Повітряних Сил, Росія запустила 38 крилатих ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети типу "Калібр", 3 крилаті ракети Х-22, 6 керованих авіаційних ракет Х-59, 1 Х-31П.