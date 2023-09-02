Кілька разів готували дуже серйозно, – Буданов про замахи на Зеленського

Голова ГУР Кирило Буданов розказав, чи були замахи на президента України та скільки. Це питання зазвичай цікавить усіх, адже вбивство лідера може паралізувати роботу держави та матиме серйозний психологічний вплив.

Очільник української розвідки останнім часом не скупиться на інтерв'ю – раніше з ним спілкувалися журналісти "Радіо Свобода", тепер він дав інтерв'ю Наталі Мосейчук. Воно приурочене до Дня ГУР МО 7 вересня.

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Скільки замахів пережив Зеленський

Кілька разів вони (росіяни, – 24 Канал) всерйоз готували певні операції. Дуже серйозно, ретельно планували, проводили підготовчі заходи. Зрештою, ви бачите, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося,

– лаконічно прокоментував Буданов.

На запитання, чи не втручалися західні партнери, щоб зупинити замах росіян на Зеленського, Буданов відмовився відповідати. Каже: про це краще спитати росіян або самих західних партнерів.

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Що відомо про замахи на президента