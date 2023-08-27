Скільки замахів пережив Буданов: у ГУР назвали число

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Кирило Буданов пережив багато замахів, які на нього намагалися скоїти. Він наголосив, що таких випадків трапилося близько 10.

Юсов зазначив, що російська пропаганда всіляко намагалася просувати факт загибелі чи поранення Буданова у свої медіа. Він наголосив, що внаслідок цих замахів не було жодного загиблого.

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Юсов висловився про замахи на Буданова

Андрій Юсов зазначив, що росіяни неодноразово намагалися вбити Кирила Буданова. Так, очільник ГУР пережив усі з цих замахів, одним з яких був авіаційно-ракетний удар.

В цілому, сумарно більше ніж десять. Це з 2014 року,

— наголосив Юсов.

Він наголосив, що попри ці численні замахи ГУР МО "на жодну годину, на жодну хвилину" не припиняло своєї діяльності. Він також зазначив, що всі працювали також й у місці постійної дислокації відомства.

"Це саме стосується командира і всієї команди. Дуже потішні були потім намагання російської пропаганди пояснити, що хтось десь потім лікувався, якісь наслідки, там зачіска не та, там ще щось", – сказав представник ГУР.

Він також посміявся над тим, що росіяни витрачають свої зусилля та ресурси на те, щоб поширювати відверту брехню проти Буданова. Юсов закликав їх "продовжувати у тому ж дусі"

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