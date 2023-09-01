Поразка України неможлива, Росія давно пішла шляхом стратегічного програшу, – Буданов

Росія зазнала стратегічної поразки і як би вона не намагалася змінити ситуацію – краще для неї не стане. Водночас стратегічний програш України вже неможливий.

Про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов. На його думку, Росія вже давно пішла шляхом свого стратегічного програшу.

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Росія сама розвіяла міф про свою потужність

"Росія вже давно пішла шляхом свого стратегічного програшу. І тепер це вже, як у шахах цугцванг, щоб вони не зробили – все одно буде стратегічний програш. І навпаки, розуміючи це, вже неможливий програш України. Це нереально! Бо тоді стане питання, а куди це все пішло?", – сказав Буданов

. Термін цугцванг – це положення на шаховій дошці, в якому кожен хід гравця призведе до його поразки вже в наступних кількох ходах опонента.

Керівник ГУР МО пояснив, у чому полягає стратегічний програш Росії. Зокрема, він навів приклад Росія зразка 2021 року, коли проти неї вже були запроваджені деякі санкції.

Водночас Буданов зазначає, що це була Росія, яку всі у світі боялися та вірили, що це потужна держава. Мовляв, Росія – це військовий гегемон сучасності, максимально потужна військова машина, розвинена економіка, промислово розвинена держава й дипломатія на найвищому рівні.

А що виявилося – мильна бульбашка. А вона лопнула. А там порожнє всередині. Подивіться, що сталося зараз – Росія дипломатичний вигнанець, це факт,

– сказав Буданов.

Він додав, що економіка Росії теж не в дуже гарному стані. Крім того, військова машина, за його словами, теж виявилася мильною бульбашкою.

Керівник ГУР натякає, що зараз ніхто не боїться Росії, крім кількох її сусідів, які з осторогою дивляться на неї. За словами Буданова, росіяни розвінчали міф про свою потужність.

Буданов вважає, що Росія захоче реваншу після перемоги України