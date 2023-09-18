Скоро настане час розплати, – Буданов розповів, коли в Росії закінчиться зброя

Росія з великою інтенсивністю використовує своє озброєння у війні проти України. Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що за кілька років у Росії вичерпаються запаси зброї.

Буданов заявив, що чисельність особового складу – це єдина очевидна перевага, яку Росія все ще зберігає над Україною. Водночас він наголошує, що якість особового складу росіян низька.

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Буданов заявив, що у Росії може закінчитися зброя до 2026 року

"Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але кількість достатня", – заявив глава української розвідки.

Що стосується інших складових військових зусиль, то, як каже Буданов, російські ресурси вичерпуються, і скоро настане час розплати.

За його словами, російська економіка протримається лише до 2025 року. Водночас потік зброї вичерпається у 2026 році, "можливо, раніше", стверджує він.

Яка ситуації зі зброєю у Росії