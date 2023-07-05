Наслідки можуть бути катастрофічними, – у Путіна видали цинічну заяву про теракт на ЗАЕС

У росіян знову проблеми з реальністю. Вони контролюють Запорізьку АЕС з 4 березня 2022 року, проте вигадують фантастичні історії про те, що нібито "велика загроза диверсій з боку Києва".

Пропагандистські ЗМІ ворогів пишуть про це, посилаючись на слова балакучої голови Кремля Дмітрія Пєскова. Останній не має межі у своїй брехні. Хоча буквально напередодні "Росатом" фактично підтвердив, що Росія планує скоїти теракт на ЗАЕС, пише 24 Канал.

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Що заявили в Росії про провокації на ЗАЕС

Обстановка навколо ЗАЕС є досить напруженою, велика загроза "диверсій з боку Києва". Запланована "диверсія" на станції може мати катастрофічні наслідки. Вживаються всі заходи для протидії "запланованим Києвом диверсіям",

– заявив Пєсков.

Тобто він цілком свідомо обманює, що нібито Росія щось робить для того, щоб запобігти "диверсії" на Запорізькій атомній електростанції.

Проте варто зазначити, що 4 липня українські військові попередили, що вороги розмістили на станції предмети, які візуально нагадують вибухівку. Їх окупанти поставили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків.

Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України,

– пояснили військові.

Вони також попередили, що Росія запустила масштабну пропагандистську кампанію у своїх соціальних мережах.

Останні новини щодо Запорізької АЕС

Якщо Росія наважиться на теракт на Запорізькій АЕС, то найбільш вразливими будуть населені пункти вниз за течією Дніпра – Херсонська область та південь Запорізької області.

Завідувач кафедри хімії Чернівецького університету Юрій Халавка розповів, що серед наслідків може бути тривала пожежа, як у Чорнобилі, або неможливість ліквідовувати наслідки вибуху.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони підготовлені до можливого злочину окупантів. Зокрема, військові на фронті вже мають засоби індивідуального захисту та радіаційного контролю на випадок радіаційної небезпеки.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія розхитує ситуацію перед самітом НАТО та не наважиться на теракт. Детальніше про те, що потрібно знати про загрозу та як діяти у разі теракту – читайте за посиланням.