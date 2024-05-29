В Естонії висловилися про імовірне залучення Росії до Саміту миру

Вже незабаром у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру, де порушать питання війни в Україні. Однак країну-агресорку туди так і не запросили.

Саме там десятки світових лідерів намагатимуться знайти формулу виходу з цієї фази бойових дій. Держави, які будуть представлені на саміті миру багато чого вирішуватимуть. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловився щодо потенційного залучення Росії до цього Саміту миру.

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Чи можлива участь Росії у Саміті миру

Очільник МЗС Естонії сподівається, що багато країн зможуть взяти участь у цій зустрічі, аби обговорити територіальну цілісність України, а також принципи суверенітету. Однак якщо говорити про Росію, то її вочевидь посадовець не хоче бачити.

Подивіться, що робить Росія – завдає інтенсивних ударів по всій Україні та цивільному населенню. З російського боку немає бажання вести переговори, або навіть якщо він (Путін – 24 Канал) говорить, що готовий вести переговори після того, як окупував територію, то це неправильна позиція,

– заявив Цахкна.

За його словами, поточна позиція російського керівництва та його дії жодним чином не відповідають ідеї суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що наша держава повинна виграти цю війну і й відтіснити Росію назад на свою територію.

Хто має приїхати до Швейцарії на Саміт миру