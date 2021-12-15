Буде спільна заява: ЄС документально підтвердить серйозні наміри щодо ймовірного нападу Росії
Джерело:AP
В Європейському Союзі мають намір документально підтвердили обіцянку серйозних наслідків для Росії у випадку її вторгнення в Україну. Санкції проти країни-агресора узгоджуватимуть зі США та Великою Британією.
Відповідну тезу включили до проєкту саміту лідерів 27 країн ЄС, який пройде в Брюсселі 16 грудня.
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Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме важкі наслідки та серйозну ціну,
– пообіцяють у документі.
Євросоюз координуватиме будь-який пакет санкцій зі Сполученими Штатами та Великою Британією.
Заява глави Єврокомісії
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС повністю підтримує Україну. Водночас, за її словами, будь-які подальші агресивні дії будуть дорого обходитися Росії.
Ми можемо посилити та розширити існуючі санкції або, за необхідності, ухвалити додаткові,
– додала політикиня.
Війська Росії на кордоні України
- Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.
- Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російських військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.