Будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил, – Залужний про ризик захоплення Авдіївки

Валерій Залужний прокоментував 26 грудня ситуацію, яка склалася в Авдіївці, порівнявши її з тим, що відбувалось в Бахмуті. Під час спілкування з журналістами він зазначив, що ворог має можливість концентрувати свої сили на певному напрямку.

Залужний в ефірі телемарафону наголосив, що росіяни можуть за два-три місяці, зосередивши на цьому напрямку артилерію, авіаційні засоби перетворити будь-який населений пункт України у "Бахмут-2". Наразі подібна ситуація відбувається в Авдіївці.

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Він пояснив, якими принципами керується командування під час бойових дій.

Не потрібно нам зациклюватись та робити якесь "шоу чи скорботу" біля конкретного населеного пункту. Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи сподобається командирам, політикам або журналістам,

– зазначив головнокомандувач.

Він зазначив, що коли противник завдає вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів, це приносить результат: вони розбивають будівлі, уражають солдат. Проте для головкома важливо насамперед зберегти життя українських захисників.

"Нам дорогий кожний клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо", – підкреслив Валерій Залужний.

Яка ситуація в Авдіївці

Росіяни постійно попри погодні умови продовжують тиснути на позиції ЗСУ в районі міста. За добу окупанти можуть здійснювати десятки штурмів, кидаючи в атаки нові сили особового складу та техніку. На думку голови Авдіївської МВА Віталія Барабаша, дії росіян пов'язані не з оперативно-тактичною необхідністю, а насамперед – з політичним наказом захопити місто.

Росіяни зокрема намагаються штурмувати Авдіївку з флангів. Їхня мета – взяти під контроль так звану "дорогу життя", завдяки якій здійснюється постачання боєприпасів та усього необхідного українським силам. Проте цей логістичний шлях залишається підконтрольним для ЗСУ.

Крім того, на території Авдіївського коксохіму перебувають українські захисники. Вони утримують завод попри шалене вогневе ураження противника. Водночас, як вважає СЕО "Метінвесту" Юрій Риженков, відновити підприємство після закінчення бойових дій буде неможливо. Принаймні у тому вигляді, який воно мало до війни.