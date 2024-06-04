Найскладніша ситуація за останні кілька днів, – Yasno про відключення світла

Внаслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему в Україні виник значний дефіцит в енергетиці. В Yasno уже заявили про те, що обмеження будуть зберігатися 5 червня також.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня, в Україні застосовували аварійні відключення світла у 7 областях. Усе через те що споживання перевищило ліміти.

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Якими будуть відключення світла 5 червня

Директор Yasno Сергій Коваленко звернувся до українців через склад ситуацію в енергосистемі України. Він розповів, що завтра обмеження будуть діяти впродовж усього дня.

Коваленко зазначив, що у разі чергового перевищення лімітів, будуть застосовуватися екстрені відключення.

Екстрені відключення. Під час екстрених відключень світло може бути відсутнє невизначений час.

"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить Укренерго. Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", – завив він.

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