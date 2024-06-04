Найскладніша ситуація за останні кілька днів, – Yasno про відключення світла

4 червня 2024, 21:10
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Джерело:

Сергій Коваленко

Внаслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему в Україні виник значний дефіцит в енергетиці. В Yasno уже заявили про те, що обмеження будуть зберігатися 5 червня також.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня, в Україні застосовували аварійні відключення світла у 7 областях. Усе через те що споживання перевищило ліміти. 

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Якими будуть відключення світла 5 червня

Директор Yasno Сергій Коваленко звернувся до українців через склад ситуацію в енергосистемі України. Він розповів, що завтра обмеження будуть діяти впродовж усього дня. 

Коваленко зазначив, що у разі чергового перевищення лімітів, будуть застосовуватися екстрені відключення.

Зверніть увагу! Екстрені відключення застосовують, коли в Укренерго виникає потреба додатково збалансувати енергосистему. Під час екстрених відключень світло може бути відсутнє невизначений час.

"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить Укренерго. Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", – завив він.

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Автор: Ярослав Погончук