Найскладніша ситуація за останні кілька днів, – Yasno про відключення світла
Джерело:Сергій Коваленко
Внаслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак Росії на українську енергосистему в Україні виник значний дефіцит в енергетиці. В Yasno уже заявили про те, що обмеження будуть зберігатися 5 червня також.
Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня, в Україні застосовували аварійні відключення світла у 7 областях. Усе через те що споживання перевищило ліміти.
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Якими будуть відключення світла 5 червня
Директор Yasno Сергій Коваленко звернувся до українців через склад ситуацію в енергосистемі України. Він розповів, що завтра обмеження будуть діяти впродовж усього дня.
Коваленко зазначив, що у разі чергового перевищення лімітів, будуть застосовуватися екстрені відключення.Зверніть увагу! Екстрені відключення застосовують, коли в Укренерго виникає потреба додатково збалансувати енергосистему. Під час екстрених відключень світло може бути відсутнє невизначений час.
"Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить Укренерго. Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", – завив він.
Відключення світла в Україні: останні новини
- Сьогодні, 4 червня, у Києві вводилися екстрені відключення світла. Через це в регіоні виникли перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
- Також відомо, що через відсутність напруги у столиці зупинився фунікулер. У Київпастрансі перепросили у людей через незручності.
- Зауважимо, що народний депутат України та член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк попередив про те, що українцям варто готуватися до тривалих відключень світла, які можуть тривати до 10 годин.