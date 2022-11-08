"Путін висуває претензії до Міноборони Росії": чи не боїться Кремль протестів в армії

Російський силовий блок виявився неготовим до затяжної війни проти України. Це спричинило внутрішню боротьбу й активний пошук винних у поразках на фронті.

Зокрема у Кремля найбільше запитань виникає до російського генералітету, який мав всі ресурси для реалізації імперських амбіцій Путіна. Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Ситуація навколо Лапіна

Правозахисник зазначив, що проявом зміни ставлення Кремля до армії став конфлікт між екскомандувачем "центрального напряму" армії Росії генералом Алєксандром Лапіним, та главою Чечні Рамзаном Кадировим. Тоді у Москві "точно ставку зробили на Кадирова".

Кадирову дали генерал-полковника, чим його зрівняли з Лапіним, якого критикував Пригожин. Той публічно приєднався до позиції Кадирова. Після цього Лапіна зняли. Тому точно ми бачимо, що вибір Путіна за Пригожина та Кадирова, а не за Міноборони,

– пояснив оглядач.

За його словами, Путін звинувачує Міноборони, що вони не змогли "провести успішну спецоперацію і не змогли виграти війну" проти України.

"Путін через Пригожина та Кадирова про це говорить та демонструє. Це дуже небезпечна гра, але, напевно, він впевнений, що в армії немає політичної суб'єктності й вона не зможе заперечити проти цього. Цей крок має незакінчені наслідки", – вказав правозахисник.

Він підкреслив, що навіть міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу не є військовим, позаяк він не був на строковій службі.

"Шойгу знає Міноборони, як довірена особа Путіна – його поставили свого часу, щоб він крав "у потрібний бік". Його можуть зняти, але це не зніме проблему з генералітетом, з ходом війни, з Генштабом, де досі сидить Герасимов. А Герасимов свого часу захищав Лапіна. Тобто в армії своє корпоративне коло є, інша річ – Путін не критикуватиме армію відкрито", – переконаний Фейгін.

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Проблема генералітету

Російський опозиціонер зауважив, що Путін може когось зняти та спробувати "повісити" на цю людину усі гріхи, але це має бути ударом "куди треба".

Я гадаю, що замість умовно знятого Шойгу Путін не зможе поставити Пригожина. Тому що можна грати в це суто політично, але піти на такий крок і так принизити апарат, тим паче армію – не можна. Одна справа набирати "гарматне м'ясо" в зонах, а інша – командувати військовими. Пригожин для апарату – річ принизлива, тим паче, що його методи знають, бо він з криміналу,

– підкреслив оглядач.

За його словами, у Міноборони певна частина генералітету не хоче брати на себе відповідальність за те, що вимагає від них Путін.

"Вони не хочуть залучатися до цього настільки, щоб потім їх "возили мордою по столу" як Лапіна. Лапін же був улюбленцем Путіна та героєм Росії за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім було таке приниження. Охочих так сильно брати на себе відповідальність немає", – зауважив правозахисник.

На його думку, представником іншої когорти є командувач окупаційних сил в Україні генерал Сєргєй Суровікін, який є "іншого складу людина".

"Суровікін зі свою "політичною начинкою" та ідейною зарядженістю. З ним простіше, тому він і залишився в системі управління армією", – пояснив Фегін.

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У чому загрози для Кремля

Правозахисник констатував, що у російській армії є "мовчазний саботаж", який Путін також відчуває.

"Тому Путін він висуває їм претензії, чому вони не перемогли за 2 – 3 дні. Він давав гроші, давав можливість красти, і вони цю армію не підготували. Про те ж кажуть "воєнкори": що генералітет не може впоратися з завданнями, що воюють погано і все розкрали", – переконаний опозиціонер.

Він наголосив, що проблема російської армії – це першочергово проблема генералітету.

Загроза для Кремля – це роззуті, роздягнені та озброєні "чмобики". Тому що вони самі все фіксують, у якому вони положенні. Звичайно, Кремль враховує все, але армія зруйнована та розбита. З такою дисципліною, підготовкою та підходом розмовляти про щось не можна,

– зазначив блогер.

За його словами, армії важливо зберігати "професійний кістяк", який "витрачається та гине" сьогодні в Україні.

"Це велика професійна та політична проблема. Біда армійського генералітету – що він себе не усвідомлює як суб'єкт і самостійна сила. Вони похідні від політичної влади нинішньої системи, яка є спецслужбістською", – резюмував Фейгін.

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