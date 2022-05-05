"Був готовий до такого сценарію": пропагандист Шарій прокоментував своє затримання в Іспанії
Іспанська поліція затримала напередодні проросійського блогера Анатолія Шарія. Він же переконує, що був готовий до такого розвитку подій.
Затримання Анатолія Шарія стало черговою нагодою для пропагандиста, щоб про нього говорили в Україні. Адже через свою проросійську пропаганду його заблокували в Україні. Відтак йому стало значно важче доносити кремлівські фейки до українців.
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Затримала його іспанська поліція в місті Таррагона, де він переховувався від української влади. Там він собі придбав віллу.
Затримання відбулося за запитом українських правоохоронців. За даними місцевих ЗМІ, операція з його затримання розроблялася декілька тижнів.
Анатолія Шарія після цього доставили до суду. Однак тамтешній суд вирішив його не відправляти за ґрати, а відпустив. Правда відібрав паспорт, відтак Шарій нікуди не зможе виїхати. І зобов'язав кожні 15 днів з'являтися в суді.
Тепер українська сторона повинна надати іспанській прокуратурі докази тих звинувачень, які йому висунуті в Україні. Тут його звинувачують у державній зраді та розпалюванні ненависті. Українські спецслужби заявляють про підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур, коли здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.
На основі цих доказів іспанська влада і прийматиме рішення про екстрадицію Анатолія Шарія до України, де на нього очікуватиме суд.
Поки ж Анатолій Шарій в Іспанії роздає коментарі російським пропагандистам. І переконує там, що він нібито все знав наперед.
"Все відбулося один в один, навіть не на 99%, а на 100% як ми думали, як ми планували", – переконує Анатолій Шарій. Однак про те, як саме Шарій "планував" своє ж затримання, він вирішив не уточняти.
Не обійшлося і без того, щоб Шарій не перечитав все, що про нього думають в Україні. Серед них і коментар народного депутата Федора Веніславського про те, чи захоче Росія обміняти Шарія. Попри те, що Шарій роками поширював російську пропаганду в Україні, в Росію йому чомусь не дуже хочеться.
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Дивіться відео про те, як Шарій використовує російську пропаганду