Був людиною, до якої можна звернутися за мудрою порадою, – Зеленський про Кравчука

В Українському домі у Києві 17 травня попрощалися з Леонідом Кравчуком. На церемонію прийшов і президент Володимир Зеленський.

Попрощатися з першим президентом глава держави прийшов разом із дружиною Оленою Зеленською. Опісля політик написав допис у своєму телеграмі.

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​​Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися за мудрою порадою. Вічна пам'ять,

– зазначив Зеленський.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також прийшов вшанувати пам'ять Леоніда Макаровича. Політик зазначив, що Кравчук закладав фундамент української державності у 1991 році, а далі все життя допомагав його зміцнювати.

"Усіх нас із ним об'єднувало бажання жити в незалежній і суверенній Україні. І ми обов'язково захистимо це наше право. Спочивайте з миром, Леоніде Макаровичу", – написав глава уряду.

Шмигаль попрощався з першим президентом України / Фото з телеграму прем'єра

Як минуло прощання з Кравчуком

Церемонія відбулася зранку 17 травня в Українському домі у Києві. Труну з першим президентом заносили військові. У цей час лунала "Мелодія ля-мінор" українського композитора Мирослава Скорика.

Вшанувати пам'ять Кравчука прийшли багато людей. Серед них були попередні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також мер Києва Віталій Кличко, міністр оборони Олексій Резніков та інші.

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