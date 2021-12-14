Був заступник – немає заступника, – Арахамія про скандал щодо російського паспорту Гогілашвілі

У "Слузі народу" не вважають, що розслідування інформації про наявність російського громадянства в Олександра Гогілашвілі матиме велике суспільне значення. Оскільки його вже звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Про це 13 грудня після з'їзду політсили повідомив народний депутат Давид Арахамія. Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на запитання, чи зацікавлена монобільшість розслідувати призначення заступником глави МВС людини, яка може мати паспорт країни-агресора.

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Я не бачу такого великого суспільного значення у цьому процесі. Ну був заступник – немає вже заступника. Далі рухаємося,

– сказав глава фракції "Слуга народу".

Парламентар зазначив, що СБУ та Міністерство внутрішніх справ проводять спецперевірку стосовно будь-яких чиновників категорії "А". Окрім цього, Давид Арахамія вважає, що "за неправильне громадянське декларування потрібно запровадити кримінальну відповідальність".

Що цьому передувало

У мережі 11 грудня оприлюднили відео з блокпоста в Краматорську, що на Донеччині. На кадрах Гогілашвілі нецензурно лаявся через те, що правоохоронці зупинили його авто.

Згодом він вибачився за свою поведінку та пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту. Однак Володимир Зеленський попросив звільнити заступника очільника МВС.

Після скандалу журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії. Згідно з ними, колишній посадовець отримав російський паспорт у 2003 році.

Гогілашвілі 13 грудня написав заяву на звільнення. Він зазначив, що "винен і це показовий приклад для всіх". На сайті Кабінету міністрів з'явилась офіційна інформація щодо відставки.

Конфлікт за участю Гогілашвілі на блокпості: дивіться відео