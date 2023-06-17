Путін міг злякатися конкуренції: проти кого насправді воює "Ахмат" у Бєлгородській області

Батальйон "Ахмат" прибув в Бєлгородську область для "охорони" кордонів. Про це заявив чеченський ватажок Рамзан Кадиров. Бійці, мовляв, працюватимуть у тандемі з іншими російськими військами. Ця дислокація найманців вигідна як Кадирову, так і безпосередньо Путіну.

Про це у стрімі 24 Каналу відзначив російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Російський диктатор міг відчути політичну конкуренцію.

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Виправдатися перед Пригожиним

Міжусобні війни в Росії серед злочинних угрупувань тривають. Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин "наїхав" на кадирівський підрозділ "Ахмат" через його суперечливу діяльність у війні. У відповідь Адам Делімханов та Магомед Даудов записали відеозвернення з погрозами на адресу колишнього "кухаря Путіна". Тепер цей же підрозділ перекинули у Бєлгородську область, буцімто для охорони кордонів. І це неабияк грає на руку Кадирова.

"Ахмату" треба було перехопити ініціативу та показати, що Пригожин дарма називає їх слабким підрозділом. Але з'явитися треба було так, щоб не скласти голову. Бо коли Делімханов поїхав дійсно на гарячий напрямок, нам 2 дні розповідали якісь казки "як з ним усе добре"", – сказав Олевський.

Нагадаємо, 14 червня стало відомо, що у Приморську Запорізької області начебто поранили Адама Делімханова , а разом з ним ще дві сотні його поплічників. Рамзан Кадиров кинувся шукати свого "брата" і навіть просив українську розвідку дати йому координати. Згодом Кадиров заявив, що буцімто з Делімхановим усе в порядку і він "живий-здоровий".

Тимур Олевський про події в Бєлгородській області: дивитись відео

Страхи Путіна

Тим часом переміщення підрозділу "Ахмат" важливе і для самого Владіміра Путіна. За час операції зі звільнення Бєлгородської області її губернатор Гладков став чи не найпопулярнішим серед інших очільників областей в Росії, вважає опозиційний журналіст.

Він як може, так і реагує, змушений розмовляти з мешканцями неформально. Таке спілкування миттєво підвищує рейтинг політика Гладкова. Ба більше – на невдачах Путіна у війні та це його лякає. Тепер у нього є "Ахмат" – це проблема для Гладкова і для мешканців Бєлгородщини, бо "Ахмату" може сподобається там, якщо є що брати,

– пояснив Тимур Олевський.

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