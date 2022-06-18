У Бєлгород знову підвезли "бавовну": у небі росіяни бачать спалахи

У російському місті Бєлгород місцеві жителі знову чули "хлопки". Вони одразу ж почали публікувати відео спалахів у небі над містом.

Вперше про "бавовну" повідомили близько 23:00. На відео чути, як росіяни скаржаться, що по їхньому місту "знову б'ють".

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У Бєлгороді знову "бавовна"

Приблизно о 23:00 в низці телеграм-каналів почали з'являтися відео "хлопків" у російському місті Бєлгород. Воно розташоване всього за 80 кілометрів від Харкова. Саме звідти загарбники часто запускають ракети по Україні.

Найімовірніше, що ця "бавовна" також є наслідком запуску ракет по Харкову. Адже після "хлопків" у Бєлгороді в українському місті чули потужні вибухи.

Дивіться відео "хлопків" у Бєлгороді:

Попри те, що росіяни зафільмували момент запуску ракет по Україні, вони досі переконані, що б'ють саме по їхньому місту. Водночас у підписах до відео мовиться, що "бавовна" може бути звуком роботи системи протиповітряної оборони.

У Генштабі ЗСУ нещодавно розповіли, що в Бєлгороді помітили листівки, які закликають "повернути місто у лоно Харківської області" . Також там мовиться про "Бєлгородську народну республіку". Їх буцімто написали бійці легіону "Свобода Росії", однак там наголосили, що не причетні до листівок. Військові вважають, що таким способом ФСБ хоче їх дискредитувати.

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Місцеві жителі вчергове самі ж зафіксували злочини, які коять окупаційні війська проти мирних українців. Позаяк наразі невідомо, які наслідки спричинив цей черговий ворожий обстріл Харкова.

Водночас росіяни свято вірять у те, що саме ЗСУ гатять по Бєлгороду. Однак українські захисники не запускають ракети по російських містах. Це ж раніше підтвердили у Генштабі. Тож, чому там постійно виникає "бавовна", росіяни повинні запитувати у своїх збройних сил.

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Коротко про останню "бавовну" у російському Бєлгороді

У Бєлгороді та області чують "хлопки" щонайменше з кінця березня. Зокрема, місцеві жителі нещодавно заявили, що бачать "шари" в небі.

Російська пропаганда любить звинувачувати у цьому ЗСУ. Зокрема через те, що Бєлгородська область межує з Харківською та Сумською.

Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Росія може запровадити воєнний стан в областях, які межують з Україною. Мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував питання щодо ймовірних атак на Бєлгород. За словами глави держави, він не обговорює жодного зі своїх наказів як головнокомандувача. Адже є речі, якими президент ділиться лише з військовими ЗСУ.

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