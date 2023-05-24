Це був лише початок, операція триває, – полковник ЗСУ запасу про події на Бєлгородщині

Російські добровольці заявили, що починають "звільнення" Росії від путінського режиму. Вони захопили Козинку, Гору-Подол та Грайворон Бєлгородської області, проте операція триває.

Ба більше, це був лише початок. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Завдання виконано "на відмінно"

Згідно з планом, завдання Генштабу ЗСУ – розтягнути російські війська на ще декілька сотень кілометрів. Так, декілька десятків тисяч російських військових мають бути перекинуті у три області – Брянську, Курську та Бєлгородську. Цей процес є неминучим, тому що росіянам доведеться закривати ці ділянки.

Як підкресли військовий експерт, російські визвольні корпуси виконують своє завдання, але в контексті нашого спільного завдання.

У них завдання в інформаційному плані себе показати, в політичному – про себе заявити. І виконати розвідку боєм для прийняття рішень щодо виконання подальших дій щодо звільнення російської території,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Загальна концепція зрозуміла. У парадигмі нашого наступу російські частини виконують завдання звільнення Росії.

"Виконання завдання однозначно позитивне. І в інформаційному, і у політичному, і у військовому плані розвідка боєм вдалася. Вона виконана "на відмінно", і вона триває далі. Йде підготовка до розширення географії такого роду дій", – констатував військовий експерт.

Російські добровольці можуть дійти до Москви

Водночас російські пропагандисти наголошують, що не слід реагувати на спроби відвернути їхню увагу. Росіяни вважають, що забирати війська з України – не найкраща ідея.

"Дуже правильна реакція і розуміння процесів. Справді у нас таке завдання є. А у РДК, можливо, є своє завдання – звільнити столицю", – зауважив льотчик-інструктор.

Відомо, що до Москви потрібно пройти лише до 500 кілометрів. А з північно-східного кордону України – взагалі 450 кілометрів.

Якщо російська окупаційна армія буде у повному складі стояти на Півдні України, а в цей час російська визвольна армія буде заходити у Москву, можливо, це і є наше головне завдання. Саме так знищити центри прийняття рішень,

– припустив Світан.

Річ у тім, що є головний напрям, є декілька другорядних, які у будь-який момент можуть стати основними. Тому як тільки почнеться подальше просування російських визвольних військ у бік столиці, тоді будемо бачити, якою мірою росіяни будуть утримувати російську армію, скільки вони будуть стояти.

"Втратять Москву, а навіщо тоді армія? Що тоді охороняти? Тому російські блогери правильно усе це розганяють, вони працюють на українську інформаційно-психологічну операцію. Молодці. Платити, щоправда, не будемо, але продовжуйте", – резюмував Роман Світан.

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